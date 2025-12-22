Какова стоимость основных блюд на рождественский стол?

В комментарии для 24 Канала в сети супермаркетов "Сильпо" уверяют, что ориентировочная продуктовая корзина для традиционного Святвечера на семью (с учетом типичных порций для кутьи, компота, вареников, рыбы, салатов и солений) обойдется примерно в 1 300 гривен.

Читайте также Тариф на воду 2026: для кого платежки вырастут и почему это неизбежно

А в случае выбора более эксклюзивных позиций – например, премиальной рыбы или импортных сухофруктов – общая сумма может вырасти до нескольких тысяч гривен.

Рождественский мониторинг от УКАБ рассчитал стоимость стола на Святвечер обойдется дешевле – в 913,57 гривны, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом.

Зато по расчетам Института аграрной экономики, рождественское меню из 12 постных блюд на среднестатистическую семью обойдется больше – в около 1 374 гривны. В прошлом году этот показатель 1 365 гривен.

В общем главными блюдами на рождественском столе считается кутья и узвар. Кроме того, в различных вариациях на стол подают борщ, жареную и тушеную рыбу, винегрет, вареники (с картофелем, с капустой и вишней), картофель, овощи свежие и соленые и тому подобное.

Справка. Расчет стоимости рождественского стола 2025 года сделан Институтом аграрной экономики на основе данных Минфина, который проводит ежедневный мониторинг цен на первостепенные продукты в продуктовых супермаркетах Auchan, Megamarket, Metro, Novus по состоянию на 4 декабря 2025 года.

Стоимость кутьи

Согласно данным Института аграрной экономики, второй по стоимости на праздничном столе станет пшеничная кутья. За 950 граммов продуктов традиционной рецептуры надо будет отдать ориентировочно 213,37 гривны.

В список самых дорогих ингредиентов блюда входят: мак – 72,50 гривны за 200 граммов, грецкие чищеные орехи – 68,80 гривны, а также изюм – почти 25 гривен за 100 граммов.

За мед придется заплатить где-то 18,70 гривны за 100 граммов, а за 50 граммов сахара надо будет заплатить всего 1,48 гривны.

А основная составляющая кутьи будет стоить где-то 27 гривен за 400 граммов.

В УКАБ зато подсчитали, что индекс кутьи вырос на 37%, что обусловлено подорожанием всех составляющих: орехи – на 60%, мед – на 40%, а мак и изюм – более чем на 30%.

Цена за узвар

В УКАБ добавляют, что лидерами по темпам роста цен являются ингредиенты для компота: чернослив – на 168%, сушеные груши – на 140%, а яблоки – на 110%. Это привело к подорожанию напитка на 150%.

В Институте аграрной экономики рассказывают, что узвар стал третьим по стоимости к столу на Святвечер. Набор сухофруктов в супермаркете сейчас стоит где-то 118 гривен (600 граммов на 2 литра воды).

Жареная рыба

Самым дорогим блюдом, по подсчетам Института, стала жареная рыба. За приготовление этого блюда придется заплатить 346 гривен. Дело в том, что 2 килограмма живого карпа стоит сейчас 339 гривен, а 200 граммов муки – 7 гривен.

УКАБ тоже заметили, что рыбные блюда тянут праздничный бюджет вверх: стоимость сельди выросла на 24%, а рыба хек для запекания – на 25%.

Во сколько обойдутся другие блюда на Сочельник?

За борщ постный с фасолью нужно будет отдать 107,79 гривны – Институт аграрной экономики;

Речь идет о 2,5 килограмма продуктов на 2 литра воды. Поэтому самым дорогим продуктом для блюда станет фасоль, за 300 граммов которой надо отдать 51,50 гривны.

Зато картофель будет стоить 5,39 гривны за 362 граммов, капуста обойдется в 3,08 гривны за 300 граммов, лук (100 граммов) – в 0,74 гривны, морковь (400 граммов) – в 4,36 гривны, свекла (800 граммов) – 7,78 гривны.

Кроме того, надо будет добавить еще где-то 70 – 75 граммов помидоров – 8,67 гривны и томатной пасты – 11,82 гривны. Немного сахара – 1,48 гривны за 50 граммов, растительного масла – 7,86 гривны за 80 граммов. Также на вкус: перец черный и соль (1,87 гривны), лавровый лист (3,24 гривны).

В УКАБ подсчитали, насколько упали цены на овощи для борщевого набора: капуста подешевела на 73%, морковь – на 63%, лук – на 58%, картофель – на 54%, а свекла – на 51%.

Салат "Винегрет" будет стоить 49,77 гривны;

Получится салата на эту сумму где-то 1,73 килограмма. Самыми дорогими компонентами будут бочковые соленые огурцы 26,80 гривны за 200 г.

За овощи заплатим: картофель (600 грамм) – 8,94 гривны, свекла (400 грамм) – 3,89 гривны, морковь (378 грамм) – 4,12 гривны, лук (100 грамм) – 0,74 гривен. Заправка растительным маслом стоит 4,91 гривны за 50 грамм и соль по вкусу (0,37 гривен).

Среди постных блюд – вареники, цена приготовления которых отличается;

Вареники с картофелем (1,51 килограмма продуктов) будут стоить 32,83 гривны, включая картофель (1 килограмм) – 14,90 гривны, мука (500 граммов) – 17,54 гривны, соль (10 граммов) – 0,39 гривны.

Вареники с капустой (1,48 килограмма продуктов) стоят 32,03 гривны. Для приготовления теста: мука стоит 17,54 гривны за 500 граммов, соль – 0,39 гривны за 10 граммов. Сырая капуста будет стоить 6,16 гривны аз 699 граммов, морковь – 2,06 гривны за 189 граммов, лук – 0,97 гривны за 132 грамма. Растительное масло для заправки – 4,91 гривны за 50 граммов.

Вареники с вишней: мука – 17,54 гривны за 500 граммов, соль – 0,39 гривны за 10 граммов, вишни – почти 70 гривен за 300 грамм. Таким образом стоимость таких вареников составляет 87,83 гривны за 810 граммов продуктов.

Тушеная капуста обойдется в 70,78 гривны за 2,23 килограмма продуктов;

Самыми дорогими здесь являются грибы шампиньоны (300 граммов) – 45,35 гривны. Стоимость овощей составит 17,19 гривны: 1 килограмм капусты – 10,27 гривны, 189 граммов моркови – 2,06 гривны, 660 граммов лука – 4,86 гривны. Соль и перец по вкусу – 0,39 гривны, растительное масло (80 граммов) – 7,86 гривны.

Жареный картофель – всего 26,08 гривны;

Для приготовления надо 100 граммов растительного масла – это 9,82 гривны. Кроме того, надо где-то 1 килограмм картофеля – 14,90 гривны, а также 132 грамма лука – 0,97 гривны с добавлением соли и перца по вкусу (0,39 гривны)

Отдельное блюдо на стол – соленья;

Квашеная капуста – 96,75 гривны за 500 граммов, огурцы соленые – 53,70 гривны за 400 граммов. А свежие овощи будут стоить так: огурцы – 66,72 гривны за 500 граммов, помидоры – 71,90 гривны за 500 граммов соответственно.

Интересно! Стоимость вареников с капустой снизилась на 47%, говорят в УКАБ. Картофель с чесноком – на 40% упал в цене, а винегрет – на 18%.

Какие продукты подорожали, а какие подешевели за последний год?

Как объясняют в Институте аграрной экономики, цены на овощи борщевого набора, а это картофель, капуста, свекла, морковь, лук, за последний год подешевели почти вдвое. Все из-за того, что в 2025 году фиксировался рекордный урожай этих овощей.

Зато наибольшее подорожание по сравнению с предыдущим годом в рождественском меню претерпели такие продукты:

Масло – на 36,7%,

Вишня замороженная – на 25,7%,

Бочковые огурцы – 25,2%,

Фасоль белая сухая – 18,3%,

Мука – 17,5%,

Карп живой – на 12,6%,

Помидоры свежие – на 12,5%.

Сколько стоил рождественский стол в Украине в прошлом году?