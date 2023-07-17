Бесплатная коммуналка: кто имеет право на жилищные льготы

Лица, когда-то работавшие на определенных профессиях и ныне проживающие в сельской местности, имеют право на 100% льготу на оплату коммунальных услуг. Для этого необходимо подать заявление.

Имеющий право на льготу 100%

На такую льготу имеют право бывшие работники следующих сфер:

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педагогическая;

медицинская и фармацевтическая;

специалисты по защите растений;

рабочие музеев, библиотеки;

государственные и коммунальные учреждения культуры, учебные заведения сферы культуры.

Льгота предоставляется только конкретному лицу, поэтому члены семьи им воспользоваться не могут.

Как оформить льготу

Ее предоставят если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев, в расчете на одного человека, не превышает(величина дохода, дающая право на налоговую социальную льготу). Льгота предоставляется в течение года из месяца для определения такого права.

Чтобы получить скидку 100% на коммунальные услуги, нужно обратиться в ПФУ одним из способов:

лично, через сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

по почте, в адрес органа фонда;

online – через вебпортал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал "Дия".

Для этого нужно иметь справку или записи в трудовой книжке, которые докажут, что лицо работало по указанным специальностям. Далее информация вносится в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

Для пенсионеров, которые находятся в этом реестре, нужно предоставить:

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Как оформить субсидию

Для того чтоб оформить социальную помощь на оплату коммунальных услуг требуется: