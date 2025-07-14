Отсрочка от мобилизации и скидка на проезд: какие льготы имеют родители детей с инвалидностью

В Украине определенные социальные привилегии имеют не только дети с инвалидностью, но и их родители. Среди таких льгот – скидки на оплату коммуналки или проезд, а также дополнительные выходные на работе.

Льготы для семей, где воспитывают детей с инвалидностью

Льготы эта категория украинцев имеет в различных сферах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент социальной и ветеранской политики Киева.

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Обеспечение бесплатными санаторно-курортными путевками или путевками на отдых

Бесплатное обеспечение путевками детей с инвалидностью, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, проводится путем предоставления ежегодной денежной помощи для компенсации стоимости путевок через безналичное перечисление санаторно-курортным учреждениям.

Льготы на проезд

Дети с инвалидностью и лица, которые их сопровождают, имеют право на бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте (кроме такси).

Также доступна 50% скидка стоимости проезда на внутренних линиях (маршрутах) воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта в период с 1 октября по 15 мая.

Отсрочка от мобилизации

Право на отсрочку имеют родители, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет и родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы, независимо от возраста. Правило касается опекунов, приемных родителей и родителей-воспитателей.

Государственная социальная помощь

Предоставление государственной социальной помощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет в размере 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Дополнительный отпуск

Мать или отец ребенка с инвалидностью имеет право на ежегодное предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью семь календарных дней без учета праздничных и нерабочих. Ежегодный отпуск предоставляется ей по желанию в удобное для нее время.

Досрочный выход на пенсию

Мать, которая родила и воспитала до шестилетнего возраста человека с инвалидностью с детства, будет иметь право на досрочный выход на пенсию, но не ранее чем за пять лет до достижения пенсионного возраста при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Сокращенный рабочий день

Работники, которые имеют ребенка с инвалидностью, могут работать по сокращенному графику. Это решение принимается предприятием за свой счет.

Увольнение с работы без отработки

Стандартный срок предупреждения – 2 недели. Если причина увольнения – уход за ребенком с инвалидностью, работник может уволиться в любой момент, не дожидаясь 2 недели.

Скидка на оплату коммуналки

Родители детей, инвалидность которых наступила вследствие Чернобыльской катастрофы, имеют право на 50% скидку по оплате за пользование жильем и по оплате за коммунальные услуги.