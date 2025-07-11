Какие льготы имеют дети участников боевых действий и как ими воспользоваться

В Украине члены семей участников боевых действий имеют право на определенные льготы. Прежде всего это касается детей ветеранов войны.

Какие льготы в школах и садиках для детей УБД

Льготы для детей участников боевых действий предоставляются в соответствии с Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей", сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

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Прежде всего дети военных имеют привилегии в детских садах и школах:

первоочередное зачисление в дошкольные и общеобразовательные учебные заведения, независимо от формы собственности;

бесплатное питание за счет местного бюджета.

Чтобы воспользоваться этими льготами, необходимо подать заявление руководителю учебного заведения, добавив следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка;

копию удостоверения участника боевых действий;

медицинские заключения о здоровье ребенка.

Стоит знать! Впрочем в детских садах часто существует квота на зачисление детей льготников – не более 20% группе. Поэтому стоит подавать заявление заблаговременно.

Какие образовательные льготы для детей УБД

Для детей участников боевых действий предусмотрен ряд льгот на получение профессионально-технического, профессионального, высшего образования. Они могут получить:

полное или частичное финансирование обучения за счет государственного или местного бюджета;

льготные долгосрочные кредиты на получение образования (до 15 лет);

социальную стипендию, если, что ребенок учится на бюджетной форме обучения и не имеет академической задолженности (от 450 до 1180 гривен в зависимости от уровня учебного заведения);

бесплатное обеспечение учебниками и доступ к Интернету в учебном заведении;

бесплатное или льготное проживание в общежитиях.

Важно! Для того, чтобы воспользоваться образовательными льготами, необходимо подать заявление на имя руководителя учебного заведения, указав виды поддержки, на которые претендует лицо. Документом, подтверждающим право на получение льготы, является удостоверение УБД одного из родителей ребенка.

Какие льготы на оздоровление для детей УБД

Дети УБД в возрасте от 7 до 18 лет имеют право на бесплатные или с частичной оплатой стоимости путевки в детские лагеря и санатории.

Чтобы получить такие путевки можно, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства с такими документами:

копией свидетельства о рождении ребенка;

копия документа, который подтверждает принадлежность ребенка к льготной категории;

и формой №079/о – медицинской справкой на ребенка, который отъезжает в детское учреждение оздоровления и отдыха.

Следует знать! Льготы для детей участников боевых действий действуют до достижения ими совершеннолетия или до 23 лет для студентов вузов и колледжей на дневной форме обучения.