Не все пенсионеры освобождены от уплаты налога: кому нужно платить налог на землю в 2026 году

Пенсионеры по возрасту в Украине имеют право на освобождение от уплаты земельного налога. Однако такая льгота действует только в пределах площадей, определенных законодательством.

Кто может не платить земельный налог

Пенсионеры по возрасту освобождаются от уплаты земельного налога за отдельные виды земельных участков, пишет ГНС.

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Льгота распространяется на земельный участок для ведения личного крестьянского хозяйства площадью до 2 гектаров. Также можно не платить за землю под жилым домом и хозяйственными постройками. Максимальная площадь зависит от населенного пункта:

до 0,10 гектара в городах;

до 0,25 гектара в селах;

до 0,15 гектара в поселках.

Если площадь земельного участка превышает норму, право на льготу не отменяется полностью. В таком случае пенсионер будет платить налог только за площадь, превышающую лимит.

Как оформить льготу, чтобы не платить налог на землю

Чтобы воспользоваться освобождением от уплаты земельного налога, необходимо обратиться в налоговую службу по месту нахождения земельного участка. Для оформления нужно предоставить документ, подтверждающий право на льготу. Для пенсионеров это пенсионное удостоверение.

Также известно, что помимо пенсионеров по возрасту, закон предусматривает льготы по уплате земельного налога и для других категорий граждан:

военнослужащие;

ветераны войны;

лица с инвалидностью I и II групп.

К слову, пенсионеры в Украине также могут получить 100% компенсацию расходов на коммунальные услуги, печное топливо и сжиженный газ, если они работали в сельской местности и остались там проживать после выхода на пенсию.

Это касается педагогов, медицинских и фармацевтических работников, работников культуры, библиотек и музеев, а также отдельных специалистов аграрной сферы. Обязательное условие для получения льготы – иметь не менее 3 лет стажа на соответствующей должности и работать на ней на момент выхода на пенсию.