Льготы для родственников военнослужащих: полный перечень

Военные в Украине имеют право на немалое количество льгот и различной помощи от государства. Однако получать ее могут не только военные, но и их близкие родственники.

Кто может получить льготы из родственников военных

К членам семей военных, которые могут рассчитывать на льготы, входят не только жены или мужья и несовершеннолетние дети, пишет 24 канал со ссылкой на Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

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Также в список входят:

Нетрудоспособные родители;

Совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства (I и II группа) или лицами с инвалидностью I группы;

Лицо, которое находится под опекой или попечительством льготника и проживает вместе с УБД.

Какие льготы могут получить родственники военнослужащих

Так для жен и других родственников военных предусмотрены такие скидки на коммунальные услуги:

75% скидка на оплату жилья; 75% скидка на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, а для людей с инвалидностью предусмотрена скидка 100%; 75% скидка на топливо для дома, что нет централизованного отопления.

Дети защитников Украины также имеют ряд льгот: