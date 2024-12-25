Какие льготы будут иметь участники боевых действий в 2025 году

25 декабря 2024, 10:30
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Автор: Дарья Подвышенная

Военнослужащие и их семьи имеют право на различные льготы от государства. В частности, льготы предоставляются после официального получения статуса участника боевых действий.

Какие льготы будут иметь военнослужащие в 2025 году

Льготы для военных регулируются Законом Украины "О статусе ветеранов", сообщает 24 Канал.

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Согласно этому закону, лица, которые имеют статус УБД, могут воспользоваться такими скидками:

  • 75% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • 75% скидка на оплату коммунальных услуг или 100% для лиц с инвалидностью;
  • 75% скидка на топливо для отопления, если в доме нет централизованного отопления.

Важно! Льготы на коммунальные услуги, бесплатные лекарства и проезд распространяются не только на участников боевых действий, но и на их родных.

Дополнительные льготы для УБД

Также участники боевых действий могут воспользоваться следующими льготами:

  • бесплатные лекарства по рецепту;
  • бесплатное медицинское обслуживание в государственных больницах;
  • бесплатная путевка в санаторий;
  • первоочередное зачисление в высшие учебные заведения на бюджетную форму обучения;
  • освобождение от уплаты некоторых налогов;
  • бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте (кроме маршруток).

Какие документы необходимы для оформления льгот

Чтобы получить льготы после приобретения статуса УБД, нужно подать заявления для внесения сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы, а также для получения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Заявления подаются в ближайшее отделение Пенсионного фонда.

Необходимо иметь следующие документы:

  • паспорт и ИНН;
  • удостоверение УБД;
  • два заявления, что упоминаются выше.

Эти документы можно подать лично или отправить заказным письмом.

Кстати! Для бесплатного проезда в общественном транспорте достаточно показать удостоверение УБД.