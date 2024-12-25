Які пільги матимуть військовослужбовці у 2025 році

Пільги для військових регулюються Законом України "Про статус ветеранів", повідомляє 24 Канал.

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Згідно з цим законом, особи, які мають статус УБД, можуть скористатися такими знижками:

75% знижка на оплату житлово-комунальних послуг;

75% знижка на оплату комунальних послуг або 100% для осіб з інвалідністю;

75% знижка на паливо для опалення, якщо в домі немає централізованого опалення.

Важливо! Пільги на комунальні послуги, безкоштовні ліки та проїзд поширюються не тільки на учасників бойових дій, але й на їхніх рідних.

Додаткові пільги для УБД

Також учасники бойових дій можуть скористатися наступними пільгами:

безкоштовні ліки за рецептом;

безкоштовне медичне обслуговування в державних лікарнях;

безкоштовна путівка в санаторій;

першочергове зарахування до вищих навчальних закладів на бюджетну форму навчання;

звільнення від сплати деяких податків;

безкоштовний проїзд у міському та приміському транспорті (окрім маршруток).

Які документи необхідні для оформлення пільг

Щоб отримати пільги після набуття статусу УБД, потрібно подати заяви для внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, а також для отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Заяви подаються до найближчого відділення Пенсійного фонду.

Необхідно мати такі документи:

паспорт та ІПН;

посвідчення УБД;

дві заяви, що згадуються вище.

Ці документи можна подати особисто або надіслати рекомендованим листом.

До речі! Для безкоштовного проїзду в громадському транспорті достатньо показати посвідчення УБД.