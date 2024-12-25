Какие льготы будут иметь военнослужащие в 2025 году
Льготы для военных регулируются Законом Украины "О статусе ветеранов", сообщает 24 Канал.
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Согласно этому закону, лица, которые имеют статус УБД, могут воспользоваться такими скидками:
- 75% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- 75% скидка на оплату коммунальных услуг или 100% для лиц с инвалидностью;
- 75% скидка на топливо для отопления, если в доме нет централизованного отопления.
Важно! Льготы на коммунальные услуги, бесплатные лекарства и проезд распространяются не только на участников боевых действий, но и на их родных.
Дополнительные льготы для УБД
Также участники боевых действий могут воспользоваться следующими льготами:
- бесплатные лекарства по рецепту;
- бесплатное медицинское обслуживание в государственных больницах;
- бесплатная путевка в санаторий;
- первоочередное зачисление в высшие учебные заведения на бюджетную форму обучения;
- освобождение от уплаты некоторых налогов;
- бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте (кроме маршруток).
Какие документы необходимы для оформления льгот
Чтобы получить льготы после приобретения статуса УБД, нужно подать заявления для внесения сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы, а также для получения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Заявления подаются в ближайшее отделение Пенсионного фонда.
Необходимо иметь следующие документы:
- паспорт и ИНН;
- удостоверение УБД;
- два заявления, что упоминаются выше.
Эти документы можно подать лично или отправить заказным письмом.
Кстати! Для бесплатного проезда в общественном транспорте достаточно показать удостоверение УБД.