Какие льготы будут иметь военнослужащие в 2025 году

Льготы для военных регулируются Законом Украины "О статусе ветеранов", сообщает 24 Канал.

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Согласно этому закону, лица, которые имеют статус УБД, могут воспользоваться такими скидками:

75% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг;

75% скидка на оплату коммунальных услуг или 100% для лиц с инвалидностью;

75% скидка на топливо для отопления, если в доме нет централизованного отопления.

Важно! Льготы на коммунальные услуги, бесплатные лекарства и проезд распространяются не только на участников боевых действий, но и на их родных.

Дополнительные льготы для УБД

Также участники боевых действий могут воспользоваться следующими льготами:

бесплатные лекарства по рецепту;

бесплатное медицинское обслуживание в государственных больницах;

бесплатная путевка в санаторий;

первоочередное зачисление в высшие учебные заведения на бюджетную форму обучения;

освобождение от уплаты некоторых налогов;

бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте (кроме маршруток).

Какие документы необходимы для оформления льгот

Чтобы получить льготы после приобретения статуса УБД, нужно подать заявления для внесения сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы, а также для получения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Заявления подаются в ближайшее отделение Пенсионного фонда.

Необходимо иметь следующие документы:

паспорт и ИНН;

удостоверение УБД;

два заявления, что упоминаются выше.

Эти документы можно подать лично или отправить заказным письмом.

Кстати! Для бесплатного проезда в общественном транспорте достаточно показать удостоверение УБД.