Какие льготы имеют участники боевых действий и как ими воспользоваться

Участники боевых действий в Украине имеют право на ряд льгот, которые государство предоставляет военным и их родным. Также УБД выплачивают единовременную денежную помощь.

Какие льготы предоставляют участникам боевых действий?

Воспользоваться льготами от государства могут военные, которые оформили статус участника боевых действий. В частности, им предоставляют медицинские, коммунальные, транспортные льготы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

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Коммунальные льготы

Ветеранам со статусом УБД предоставляется скидка на оплату жилой площади в размере 75%, при этом действует расчет 21 квадратный метр на человека + 10,5 квадратного метра на семью.

Также они имеют льготы в размере 75% на оплату электроэнергии, природного или сжиженного газа, других услуг для бытовых нужд.

Предусмотрена скидка в 75% на топливо, в частности на жидкое топливо для тех, кто живет в домах без центрального отопления.

Медицинские льготы

Участникам боевых действий предоставляется право на бесплатные лекарства и медицинские средства, а также иммунобиологические препараты и медицинские изделия, которые выписывают по рецептам врачи.

Ветераны могут сделать бесплатно зубопротезирование, кроме использования драгоценных металлов.

Им гарантируется первоочередное обслуживание в больницах, аптеках и первоочередная госпитализация.

УБД имеют право и в дальнейшем лечиться в поликлиниках и госпиталях, к которым были прикреплены, после смены места работы или выхода на пенсию.

Им предоставляется также право на бесплатное медицинское обследование и диспансеризацию.

Трудовые льготы

УБД гарантируется помощь в случае временной потери трудоспособности в размере 100% от средней заработной платы, при этом стаж работы не имеет значения.

Ветеран имеет право брать ежегодный отпуск в удобное для него время, а также дополнительный оплачиваемый отпуск до 14 календарных дней в год.

Если происходит сокращение штата на предприятии, участники боевых действий имеют приоритетное право остаться на работе.

Транспортные льготы

Военным со статусом УБД имеют право бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте всех видов, но только при наличии удостоверения.

Также они могут бесплатно пользоваться на пригородном сообщении железнодорожным и водным транспортом, автобусами на пригородных и междугородных маршрутах, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности.

Важно! Для детей УБД предусмотрены образовательные льготы. Государство оказывает им поддержку на получение образования до достижения 23 лет.

Как получить льготы со статусом УБД?

Если у военного уже есть оформленный статус УБД, то ему необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда и подать два заявления:

о внесении лица в Единый государственный автоматизированный реестр лиц с правом на льготы (ЕГРП);

об установлении льгот.

Также заявление о льготах можно подать в личном кабинете на электронном портале услуг ПФУ или через приложение "Дія".

Важно! Кроме льгот, участники боевых действий имеют право на единовременную денежную выплату, которую выплачивают ежегодно ко Дню Независимости Украины.