Льготы на коммунальные услуги для УБД: может ли их получить жена военного
- Семья участника боевых действий может обращаться за льготами на коммунальные услуги от имени военнослужащего.
- Для назначения льготы нужно подать заявление, копию удостоверения ветерана, а льготы зачисляются на банковский счет военнослужащего.
Семья участника боевых действий может обратиться за льготой на коммунальные услуги от имени военнослужащего. В частности, это возможно сделать, даже если военный находится на службе и никогда не получал льгот ранее.
Может ли жена получить льготы на коммуналку вместо мужа
Обратиться за помощью может в частности жена защитника Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
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Если льготник по уважительным причинам (военная служба, болезнь, инвалидность и т.д.) самостоятельно не может обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, подать заявление на назначение льгот от имени ветерана войны могут члены его семьи,
– говорится в сообщении.
Для назначения льготы нужно подать:
- заявление о внесении сведений в Реестр льготников;
- заявление о предоставлении льгот;
- копию удостоверения ветерана (или е-удостоверение ветерана).
В то же время вместо двух отдельных заявлений, по экспериментальному проекту, можно подать одно упрощенное – о постановке на учет и о предоставлении льгот.
Важно! В заявлении для зачисления назначенных льгот указываются реквизиты банковского счета льготника (военнослужащего).