Льготы для участников боевых действий: как государство помогает защитникам и защитницам Украины
Участники боевых действий могут получить определенные льготы от государства. В частности также члены их семей могут получить помощь.
Медицинские льготы для УБД
Льготы могут относиться к совершенно разным отраслям жизни, пишет 24 канал со ссылкой на Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".
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Так участники боевых действий имеют значительные льготы по медицинским услугам. Среди них есть такие пункты:
- бесплатно получить лекарства лекарственные средства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей;
- право на первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);
- бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;
- пользование при выходе на пенсию (независимо от времени выхода на пенсию) или изменении места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;
- ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;
- первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация.
Льготы на коммунальные услуги
В частности участники боевых действий могут получить льготы по жилищным вопросам:
- 75% скидка платы за пользование жильем;
- 75% скидка платы за пользование коммунальными услугами;
- первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт домов и квартир.
Заметьте! Кроме того, лица, получившие ранения (контузию или увечье во время участия в боевых действиях) обеспечиваются жилой площадью в срок 2 года после постановки на квартирный учет.
Другие льготы для участников боевых действий
К другим льготам относятся следующие:
- скидка в 75% на топливо для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;
- бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом. Имеет право на получение бесплатно электронного билета.
- выплата по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы.