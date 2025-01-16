УКР РУС
16 января 2025, 19:33
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Льготы для участников боевых действий: как государство помогает защитникам и защитницам Украины

Валерия Моргун

Участники боевых действий могут получить определенные льготы от государства. В частности также члены их семей могут получить помощь.

Медицинские льготы для УБД

Льготы могут относиться к совершенно разным отраслям жизни, пишет 24 канал со ссылкой на Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

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Так участники боевых действий имеют значительные льготы по медицинским услугам. Среди них есть такие пункты:

  • бесплатно получить лекарства лекарственные средства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей;
  • право на первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);
  • бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;
  • пользование при выходе на пенсию (независимо от времени выхода на пенсию) или изменении места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;
  • ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;
  • первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация.

Льготы на коммунальные услуги

В частности участники боевых действий могут получить льготы по жилищным вопросам:

  • 75% скидка платы за пользование жильем;
  • 75% скидка платы за пользование коммунальными услугами;
  • первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт домов и квартир.

Заметьте! Кроме того, лица, получившие ранения (контузию или увечье во время участия в боевых действиях) обеспечиваются жилой площадью в срок 2 года после постановки на квартирный учет.

Другие льготы для участников боевых действий

К другим льготам относятся следующие:

  • скидка в 75% на топливо для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;
  • бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом. Имеет право на получение бесплатно электронного билета.
  • выплата по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы.