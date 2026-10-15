Почему могут лишить статуса УБД

Согласно постановлению Кабмина № 203, ветерана могут лишить статуса участника боевых действий за умышленное тяжкое преступление, совершенное во время службы.

Также удостоверение изымут, если выяснится:

что лицо предоставило ложные данные о своем участии в боях;

или же военнослужащий самостоятельно напишет официальный отказ.

Что теряет человек после аннулирования статуса

После отмены статуса " статуса УБД " человек мгновенно теряет доступ ко всем государственным программам поддержки. Речь идет о бесплатной медицине и лекарствах, скидках на коммунальные услуги, бесплатном проезде и т. д., а также о приоритете при трудоустройстве.

Кроме того, произойдет потеря повышенной пенсии, гарантируемой государством.

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Следует напомнить, что ветеранам войны, к которым относятся участники боевых действий, устанавливается надбавка к пенсии в размере 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Об этом указано на сайте Пенсионного фонда.

Напомним, что ПФУ назначает такие выплаты автоматически. Это происходит при " оформление пенсии " по возрасту.