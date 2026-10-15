За що саме можуть анулювати статус УБД

Відповідно до постанови Кабміну № 203, ветерана можуть позбавити статусу учасника бойових дій через умисний тяжкий злочин під час служби.

Також посвідчення заберуть, якщо з'ясується:

що особа подала фейкові дані про свою участь у боях;

або ж військовий самостійно напише офіційну відмову.

Що втрачає людина після анулювання статусу

Після скасування статусу УБД людина миттєво втрачає доступ до всіх державних програм підтримки. Йдеться про безоплатну медицину та ліки, знижки на комуналку, безкоштовний проїзд, тощо пріоритет при працевлаштуванні.

Крім того, відбудеться втрата підвищеної пенсії, яка гарантується державою.

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Слід нагадати, що ветеранам війни, до яких належать учасники бойових дій, встановлюється підвищення до пенсії у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Про це вказано на сайті Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що ПФУ призначає такі виплати автоматично. Це відбувається під час оформлення пенсії за віком.