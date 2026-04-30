Полный перечень льгот для военных в 2026 году: о какой социальной помощи вы могли не знать

Военные в Украине получат не только денежное обеспечение. Им также предусмотрен пакет социальных льгот, которые касаются различных отраслей жизни.

Какие льготы предусмотрены военным в 2026 году?

Согласно законодательству, военнослужащим предусмотрены скидки, помощь по образованию, бесплатные лекарства и т.д., о чем говорится на сайте Минобороны.

Если говорить о сфере медицины, то защитники Украины действительно могут рассчитывать на бесплатные лекарства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам. Также им предусмотрено бесплатное зубопротезирование (именно в государственных и частных клиниках, которые подписали договор с Национальной службой здоровья Украины), а еще бесплатное санаторно-курортное лечение или получение компенсации стоимости такого лечения. Кроме того, правительство предоставляет военным возможность получить ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию.

Не стоит забывать и о льготах на коммуналку. В частности такие украинцы получат скидку в размере 75% на квартплату, на коммунальные услуги и стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.

Относительно транспортных льгот:

доступен бесплатный проезд всеми видами городского транспорта, а также пригородными автобусами; возможны дальние поездки железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом раз в 2 года бесплатно или раз в год со скидкой 50%.

Также правительство позаботилось о предоставлении помощи на образование, в частности есть возможность полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов. Также людям со статусом УБД предоставляются льготные долгосрочные кредиты для получения образования и социальные стипендии. Кроме того, им предусмотрено бесплатное обеспечение учебниками и бесплатное проживание в общежитии.

Существует также поддержка по работе. Перечень льгот имеет следующий вид:

пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы;

использование ежегодного отпуска в удобное время;

получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в год;

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации;

внеочередное обслуживание заведениями и учреждениями, предоставляющих социальные услуги по уходу.

Есть ли какие-то дополнительные выплаты для участников боевых действий?

Пенсионный фонд сообщает, что УБД могут получать целевую денежную помощь на жизнь в размере 40 гривен. Также этим людям предусмотрена ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии, если ежемесячный размер выплат (именно с учетом всех возможных надбавок) не достигает 4 958 гривен.

Обратите внимание! Ежегодно участникам боевых действий предоставляется денежная помощь 24 августа – на День Независимости.

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", скидки на коммунальные льготы имеют также и другие члены семьи льготника. В частности это жены (мужья), несовершеннолетние дети и нетрудоспособные родители.

Также в этот список входят совершеннолетние дети, которые признаны лицами с инвалидностью с детства (I и II группа) или лицами с инвалидностью I группы. Также есть еще одна категория – человек, который находится под опекой или попечительством военного и проживает вместе с ним.

Более того, среди льгот для членов семей УБД – оздоровление и отдых детей, а еще первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях.

Важно! Также члены семьи имеют право на перевод на бюджетную форму обучения на дневной форме, бесплатное или льготное проживание в общежитиях и социальную стипендию.

Что еще стоит знать участникам боевых действий?

Юрист Лариса Величко рассказала, что человек со статусом УБД имеет право на земельный участок. Она может быть предоставлена для садоводства, дачного строительства и тому подобное. В частности от назначения зависит размер участка. Однако есть важный нюанс, который заключается в том, что во время действия военного положения запрещена бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную.

В то же время если мужчина и женщина оба имеют статус УБД, а еще проживают вместе, то льготы не суммируются. Речь идет о скидке на коммунальные услуги в размере 75%. При таких обстоятельствах скидка все еще предоставляется в размере 75%, однако в пределах установленных норм на двух человек.