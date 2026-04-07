Поддержка не только для военных: какие льготы могут получать жены УБД
- Жены УБД имеют право на поддержку от государства, в частности на скидки согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".
- Льготы на коммунальные услуги предусматриваются в пределах установленных норм площади, которые растут, если все члены семьи являются нетрудоспособными.
В Украине поддержка предусмотрена не только военным. В эти непростые времена помощь получают также и близкие участников боевых действий. В том числе и их жены.
Какая поддержка предусмотрена для жен УБД?
Действующие льготы предусмотрены в частности людям, которые указаны в Семейном кодексе.
Что это значит? Согласно статье 3, членами семьи считаются люди, которые:
- проживают вместе;
- ведут общее хозяйство;
- имеют взаимные права и обязанности.
Обратите внимание! К членам семьи УБД относятся жена, нетрудоспособные родители, несовершеннолетние дети; совершеннолетние дети, которые признаны лицами с инвалидностью с детства (I и II группа) или лицами с инвалидностью I группы; а еще лицо, которое находится под опекой или попечительством военного и проживает вместе с ним.
То есть жены людей со статусом УБД входят в категорию лиц, которые могут получать поддержку от государства. Поэтому они могут пользоваться некоторыми скидками, которые предусмотрены Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты":
- 75% скидки на оплату жилья;
- 75% скидки на приобретение твердого или жидкого топлива (в случае, если жилье не имеет централизованного отопления);
- 75% скидки на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги.
В то же время для людей с инвалидностью предусмотрено полное – 100% – возмещение стоимости коммунальных услуг.
Но следует учесть такой фактор: льготы действуют в пределах установленных норм – 21 квадратный метр отапливаемой площади на одного человека, а еще плюс 10,5 квадратных метров на всю семью.
Важно! Если все члены являются нетрудоспособными, то нормы "возрастают" до 42 квадратного метра на каждого человека и 21 квадратный метр на всю семью.
Что еще следует знать УБД?
Участники боевых действий могут раньше выйти на пенсию. Однако для этого они должны иметь соответствующий стаж Речь идет о 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
В то же время человек со статусом УБД имеет право на землю. Размеры участков ставят 2 до 0,10 гектара. Однако важный нюанс заключается в том, что во время действия военного положения запрещено осуществлять бесплатную передачу земель.