Какую помощь будут получать многодетные семьи в 2025 году

13 декабря 2024, 13:29
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Автор: Дарья Подвышенная

Получение статуса многодетной семьи дает право на государственную поддержку. В частности, речь идет о льготах на различные государственные услуги, соцвыплаты и тому подобное.

Кто может получить статус многодетной семьи

Семья считается многодетной, если в ней воспитывают трех и более несовершеннолетних детей, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон "Об охране детства".

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При этом в общее количество учитываются также:

  • усыновленные дети;
  • дети одного из родителей от предыдущих браков, которые проживают с новой семьей;
  • дети в возрасте до 23 лет, если они получают образование на дневной форме и проживают с родителями.

Какие льготы имеют многодетные семьи

Какие льготы доступны для многодетных семей

Многодетные семьи в Украине имеют право на скидки на оплату коммунальных услуг.

Оплата жилья и отопления, скидка в размере 50% на площадь:

  • 21 квадратный метр на каждого члена семьи;
  • 10,5 квадратного метра на семью.

Другие коммунальные услуги:

  • Стоимость баллонного газа для плиты.
  • Отопление твердым или жидким топливом (при отсутствии централизованного отопления).

Стационарный телефон:

  • 50% скидка на оплату услуг;
  • Внеочередная установка телефона.

Обеспечение жильем

Многодетные семьи могут получить жилье согласно закону "О жилищном фонде социального назначения":

Внеочередное обеспечение жильем:

  • Семьи с пятью или более детьми.
  • Семьи, где одновременно родилось трое или более детей.

Первоочередное обеспечение жильем: Семьи с пятью и более детьми:

  • Одинокие многодетные родители.
  • Семьи, в которых родились двойняшки.

Дополнительные льготы для матерей многодетных семей

Законодательством Украины предусмотрены специальные привилегии для женщин, которые родили или усыновили трех или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста.

Пенсия за особые заслуги перед Украиной:

  • Предоставляется матерям, которые родили или усыновили не менее пяти детей.
  • Размер надбавки составляет 35-40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Дополнительный оплачиваемый отпуск:

  • Женщинам с двумя или более детьми до 15 лет предоставляется дополнительных 10 дней к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Звание "Мать-героиня":

  • Присваивается женщинам, которые родили или усыновили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых или более детей.
  • Этот статус является государственным признанием их роли в воспитании детей и сопровождается награждением и социальными льготами.