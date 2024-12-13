Какую помощь будут получать многодетные семьи в 2025 году
Получение статуса многодетной семьи дает право на государственную поддержку. В частности, речь идет о льготах на различные государственные услуги, соцвыплаты и тому подобное.
Кто может получить статус многодетной семьи
Семья считается многодетной, если в ней воспитывают трех и более несовершеннолетних детей, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон "Об охране детства".
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При этом в общее количество учитываются также:
- усыновленные дети;
- дети одного из родителей от предыдущих браков, которые проживают с новой семьей;
- дети в возрасте до 23 лет, если они получают образование на дневной форме и проживают с родителями.
Какие льготы имеют многодетные семьи
Какие льготы доступны для многодетных семей
Многодетные семьи в Украине имеют право на скидки на оплату коммунальных услуг.
Оплата жилья и отопления, скидка в размере 50% на площадь:
- 21 квадратный метр на каждого члена семьи;
- 10,5 квадратного метра на семью.
Другие коммунальные услуги:
- Стоимость баллонного газа для плиты.
- Отопление твердым или жидким топливом (при отсутствии централизованного отопления).
Стационарный телефон:
- 50% скидка на оплату услуг;
- Внеочередная установка телефона.
Обеспечение жильем
Многодетные семьи могут получить жилье согласно закону "О жилищном фонде социального назначения":
Внеочередное обеспечение жильем:
- Семьи с пятью или более детьми.
- Семьи, где одновременно родилось трое или более детей.
Первоочередное обеспечение жильем: Семьи с пятью и более детьми:
- Одинокие многодетные родители.
- Семьи, в которых родились двойняшки.
Дополнительные льготы для матерей многодетных семей
Законодательством Украины предусмотрены специальные привилегии для женщин, которые родили или усыновили трех или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста.
Пенсия за особые заслуги перед Украиной:
- Предоставляется матерям, которые родили или усыновили не менее пяти детей.
- Размер надбавки составляет 35-40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
Дополнительный оплачиваемый отпуск:
- Женщинам с двумя или более детьми до 15 лет предоставляется дополнительных 10 дней к ежегодному оплачиваемому отпуску.
Звание "Мать-героиня":
- Присваивается женщинам, которые родили или усыновили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых или более детей.
- Этот статус является государственным признанием их роли в воспитании детей и сопровождается награждением и социальными льготами.