Что получает жена погибшего военнослужащего в 2025 году

В случае гибели военнослужащего его семья имеет право не только на выплаты от государства, но и на ряд льгот. Ими могут воспользоваться ближайшие родственники погибшего, среди которых и жена.

Какую помощь получает жена погибшего

В случае гибели военнослужащего его семья может получить единовременную выплату, которая составляет 15 миллионов гривен или помощь в виде 750-кратного прожиточного минимума, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Выплата зависит от обстоятельств гибели: для военных, погибших во время боевых действий, компенсация выше.

Обратите внимание! Для получения помощи необходимо обратиться в соответствующие органы с необходимыми документами.

Выплаты распределяются между ближайшими родственниками и осуществляются поэтапно:

изначально 20% суммы;

остальные – ежемесячно в течение 40 месяцев.

Какие льготы имеет жена погибшего

Жены погибших военнослужащих имеют право на ряд льгот от государства, в частности:

Бесплатное зубопротезирование (кроме протезов с драгоценными металлами).

Лекарства и медицинские изделия по рецепту.

Санаторно-курортное лечение или компенсация за него.

50% скидка на ЖКУ и квартплату (при условии соответствия жилья нормам).

50% скидка на топливо, если нет центрального отопления в доме.

Пенсия женам погибших

Жена погибшего военнослужащего может получить пенсию по потере кормильца. Право на такую пенсию дается по достижении 50 лет, при условии наличия минимум 20 лет страхового стажа.

Размер пенсии составляет 70% от денежного обеспечения погибшего, но не менее 7 800 гривен. Пенсия может быть назначена также детям и другим родственникам при определенных условиях.

Заметьте! По достижении 55 лет пенсия предоставляется независимо от наличия страхового стажа.