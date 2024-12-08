Какие льготы на коммунальные услуги имеют участники боевых действий в Украине

Участники боевых действий имеют право на значительные льготы при оплате коммунальных услуг. Эти льготы определены Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социального статуса".

Какие льготы имеют участники боевых действий

УБД, а также лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших военнослужащих, могут воспользоваться скидкой на определенные коммунальные услуги, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минветеранов.

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Речь идет о 75% скидке на оплату счетов за газ и приобретение топлива для обогрева жилья, в частности жидкого топлива для домов без центрального отопления.

Важно! Скидка на отопление учитывает площадь жильягосударство покрывает 75% стоимости отопления для 21 квадратного метра на каждого постоянного жителя дома или квартиры, а также дополнительно 10,5 квадратного метра на семью.

Особые льготы предусмотрены для военнослужащих, которые стали лицами с инвалидностью вследствие войны. Они имеют право на 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, что является важным шагом поддержки тех, кто пострадал в борьбе за независимость Украины.

Как оформить льготы

Для получения льгот нужно собрать и предоставить следующие документы:

паспорт;

удостоверение, подтверждающее право на льготу (например, удостоверение УБД);

идентификационный код (РНОКПП).

Далее нужно подать два заявления в Пенсионный фонд:

Для внесения данных в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы. Для предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг или на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Эти меры направлены на поддержку военных и их семей, обеспечивая им дополнительную финансовую защиту.