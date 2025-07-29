Украинцы могут меньше платить за коммуналку: кто имеет право на льготы

Украинцам доступна скидка от 25% до 100% на коммунальные услуги. Ее предоставляют при определенных условиях отдельным категориям граждан.

Кто может получить льготы на коммуналку?

Льгота назначается на год, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Такая льготы действует для оплаты услуг по управлению многоквартирным домом, поставки и распределения газа, электроэнергии, тепла и воды, а также вывоза мусора. Скидку могут получить:

Дети войны – 25% скидки 25% скидки;

Члены семей погибших защитников – 50% скидки 50% скидки;

Многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи, семьи опекунов – 50% скидки;

Жена (муж) умерших из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и опекуны их детей – 50% скидки;

Семьи, имеющие ребенка с инвалидностью – 50% скидки;

Отдельные категории лиц из числа жертв нацистских преследований – 50% скидки;

Участники войны – 50% скидки 50% скидки;

Участники боевых действий – 75% скидки 75% скидки;

Лица с инвалидностью вследствие войны – 100% скидки;

Пенсионеры, которые ранее работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в селах и поселках – 100% скидки;

Лица, проживающих в селах и поселках, работают или ранее работали в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры – 100% скидки.

Как оформить льготу на коммуналку?

Чтобы оформить скидку на коммуналку, нужно подать в ПФУ следующие документы:

Паспорт;

Документ, подтверждающий право на льготу;

Учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика.

Важно! Льготу предоставляют при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи за предыдущие 6 месяцев, исходя из расчета на одного члена семьи, не превышает 4 240 гривен.