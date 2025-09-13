Поездки по льготным тарифам: кто может получить бесплатные билеты
- Лица с инвалидностью, родители погибших военных и студенты могут получить 50% скидку на билеты, а Герои Советского Союза и участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд или со скидкой 50%.
- В пригородном сообщении бесплатно путешествуют Герои Украины, участники боевых действий, лица с инвалидностью, ветераны, родители погибших военных, ликвидаторы ЧАЭС, дети-сироты, многодетные семьи, пенсионеры, а студенты и сопровождающие детей с инвалидностью платят 50% стоимости билета.
Не все украинцы знают, что могут путешествовать поездами по льготным тарифам. Для отдельных групп граждан предусмотрен даже бесплатный проезд.
Какие есть льготы в Украине на железнодорожный транспорт?
Для многих украинцев поезд остается основным видом путешествий, поэтому именно здесь государство предусмотрело широкий перечень льгот. В 2025 году они действуют как на дальние рейсы, так и на пригородные электрички, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Самая распространенная льгота это скидка 50% на билеты с 1 октября до 15 мая. Ею могут воспользоваться
- лица с инвалидностью и их сопровождающие;
- родители погибших или пропавших без вести военных (без ограничений по времени);
- студенты.
Право на бесплатный проезд с компенсацией обратной дороги имеют Герои Советского Союза и кавалеры орденов Славы, участники боевых действий (раз в два года или со скидкой 50% раз в год), а также жертвы нацистских преследований.
Какие есть скидки для детей на поезд
Дети от 6 до 14 лет платят только 75% стоимости билета в течение года.
А есть ли льготы на пригородные поезда?
В пригородном сообщении льготы действуют без ограничений в течение года. Бесплатно путешествуют:
- Герои Украины и участники боевых действий;
- лица с инвалидностью;
- ветераны и партизаны Второй мировой войны;
- родители погибших военных;
- ликвидаторы и пострадавшие от аварии на ЧАЭС;
- дети-сироты, дети из многодетных семей;
- пенсионеры, ветераны полиции и пожарной службы.
В то же время студенты и сопровождающие детей с инвалидностью платят 50% стоимости билета с 1 октября по 15 мая. Дети от 6 до 14 лет получают скидку в размере 75% от цены в течение всего года.
Что известно о льготах для пенсионеров в Украине: коротко о главном
Пенсионеры в Украине получают доступ к различным социальным гарантиям. Это, в частности, освобождение от уплаты земельного налога, право на бесплатный проезд в общественном транспорте и парковку без оплаты на специально отведенных стоянках.
Отдельные категории граждан могут пользоваться бесплатными коммунальными услугами, получить санаторно-курортное лечение, скидки на автострахование, бесплатную юридическую помощь, а также надбавки к пенсии в зависимости от возраста.