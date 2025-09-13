Які є пільги в Україні на залізничний транспорт?

Для багатьох українців потяг залишається основним видом подорожей, тому саме тут держава передбачила широкий перелік пільг. У 2025 році вони діють як на далекі рейси, так і на приміські електрички, розповідає 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

Найпоширеніша пільга це знижка 50% на квитки з 1 жовтня до 15 травня. Нею можуть скористуватися

особи з інвалідністю та їхні супроводжуючі;

батьки загиблих чи зниклих безвісти військових (без обмежень за часом);

студенти.

Право на безкоштовний проїзд із компенсацією зворотної дороги мають Герої Радянського Союзу та кавалери орденів Слави, учасники бойових дій (раз на два роки або зі знижкою 50% раз на рік), а також жертви нацистських переслідувань.

Які є знижки для дітей на потяг Діти від 6 до 14 років сплачують лише 75% вартості квитка протягом року.

А чи є пільги на приміські потяги?

У приміському сполученні пільги діють без обмежень протягом року. Безкоштовно подорожують:

Герої України та учасники бойових дій;

особи з інвалідністю;

ветерани й партизани Другої світової війни;

батьки загиблих військових;

ліквідатори та постраждалі від аварії на ЧАЕС;

діти-сироти, діти з багатодітних родин;

пенсіонери, ветерани поліції та пожежної служби.

Водночас студенти та супроводжуючі дітей з інвалідністю сплачують 50% вартості квитка з 1 жовтня до 15 травня. Діти від 6 до 14 років отримують знижку у розмірі 75% від ціни протягом усього року.

