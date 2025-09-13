Які є пільги в Україні на залізничний транспорт?

Для багатьох українців потяг залишається основним видом подорожей, тому саме тут держава передбачила широкий перелік пільг. У 2025 році вони діють як на далекі рейси, так і на приміські електрички, розповідає 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

Найпоширеніша пільга це знижка 50% на квитки з 1 жовтня до 15 травня. Нею можуть скористуватися

  • особи з інвалідністю та їхні супроводжуючі;
  • батьки загиблих чи зниклих безвісти військових (без обмежень за часом);
  • студенти.

Право на безкоштовний проїзд із компенсацією зворотної дороги мають Герої Радянського Союзу та кавалери орденів Слави, учасники бойових дій (раз на два роки або зі знижкою 50% раз на рік), а також жертви нацистських переслідувань.

Які є знижки для дітей на потяг

Діти від 6 до 14 років сплачують лише 75% вартості квитка протягом року.

А чи є пільги на приміські потяги?

У приміському сполученні пільги діють без обмежень протягом року. Безкоштовно подорожують:

  • Герої України та учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю;
  • ветерани й партизани Другої світової війни;
  • батьки загиблих військових;
  • ліквідатори та постраждалі від аварії на ЧАЕС;
  • діти-сироти, діти з багатодітних родин;
  • пенсіонери, ветерани поліції та пожежної служби.

Водночас студенти та супроводжуючі дітей з інвалідністю сплачують 50% вартості квитка з 1 жовтня до 15 травня. Діти від 6 до 14 років отримують знижку у розмірі 75% від ціни протягом усього року.

Що відомо про пільги для пенсіонерів в Україні: коротко про головне

  • Пенсіонери в Україні отримують доступ до різних соціальних гарантій. Це, зокрема, звільнення від сплати земельного податку, право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті та паркування без оплати на спеціально відведених стоянках.

  • Окремі категорії громадян можуть користуватися безкоштовними комунальними послугами, отримати санаторно-курортне лікування, знижки на автострахування, безкоштовну юридичну допомогу, а також надбавки до пенсії залежно від віку.