Які є пільги в Україні на залізничний транспорт?
Для багатьох українців потяг залишається основним видом подорожей, тому саме тут держава передбачила широкий перелік пільг. У 2025 році вони діють як на далекі рейси, так і на приміські електрички, розповідає 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.
Найпоширеніша пільга це знижка 50% на квитки з 1 жовтня до 15 травня. Нею можуть скористуватися
- особи з інвалідністю та їхні супроводжуючі;
- батьки загиблих чи зниклих безвісти військових (без обмежень за часом);
- студенти.
Право на безкоштовний проїзд із компенсацією зворотної дороги мають Герої Радянського Союзу та кавалери орденів Слави, учасники бойових дій (раз на два роки або зі знижкою 50% раз на рік), а також жертви нацистських переслідувань.
Які є знижки для дітей на потяг
Діти від 6 до 14 років сплачують лише 75% вартості квитка протягом року.
А чи є пільги на приміські потяги?
У приміському сполученні пільги діють без обмежень протягом року. Безкоштовно подорожують:
- Герої України та учасники бойових дій;
- особи з інвалідністю;
- ветерани й партизани Другої світової війни;
- батьки загиблих військових;
- ліквідатори та постраждалі від аварії на ЧАЕС;
- діти-сироти, діти з багатодітних родин;
- пенсіонери, ветерани поліції та пожежної служби.
Водночас студенти та супроводжуючі дітей з інвалідністю сплачують 50% вартості квитка з 1 жовтня до 15 травня. Діти від 6 до 14 років отримують знижку у розмірі 75% від ціни протягом усього року.
Що відомо про пільги для пенсіонерів в Україні: коротко про головне
Пенсіонери в Україні отримують доступ до різних соціальних гарантій. Це, зокрема, звільнення від сплати земельного податку, право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті та паркування без оплати на спеціально відведених стоянках.
Окремі категорії громадян можуть користуватися безкоштовними комунальними послугами, отримати санаторно-курортне лікування, знижки на автострахування, безкоштовну юридичну допомогу, а також надбавки до пенсії залежно від віку.