Какие есть льготы в Украине на железнодорожный транспорт?

Для многих украинцев поезд остается основным видом путешествий, поэтому именно здесь государство предусмотрело широкий перечень льгот. В 2025 году они действуют как на дальние рейсы, так и на пригородные электрички, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Самая распространенная льгота это скидка 50% на билеты с 1 октября до 15 мая. Ею могут воспользоваться

лица с инвалидностью и их сопровождающие;

родители погибших или пропавших без вести военных (без ограничений по времени);

студенты.

Право на бесплатный проезд с компенсацией обратной дороги имеют Герои Советского Союза и кавалеры орденов Славы, участники боевых действий (раз в два года или со скидкой 50% раз в год), а также жертвы нацистских преследований.

Какие есть скидки для детей на поезд Дети от 6 до 14 лет платят только 75% стоимости билета в течение года.

А есть ли льготы на пригородные поезда?

В пригородном сообщении льготы действуют без ограничений в течение года. Бесплатно путешествуют:

Герои Украины и участники боевых действий;

лица с инвалидностью;

ветераны и партизаны Второй мировой войны;

родители погибших военных;

ликвидаторы и пострадавшие от аварии на ЧАЭС;

дети-сироты, дети из многодетных семей;

пенсионеры, ветераны полиции и пожарной службы.

В то же время студенты и сопровождающие детей с инвалидностью платят 50% стоимости билета с 1 октября по 15 мая. Дети от 6 до 14 лет получают скидку в размере 75% от цены в течение всего года.

