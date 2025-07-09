Какие льготы имеют жены участники боевых действий в 2025 году

Украинка, которая является женой участника боевых действий, имеет право на пени льготы. Они должны упростить жизнь женщины защитника страны.

Льготы для жен УБД

Речь идет о скидках на коммунальные услуги, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

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Перечень льгот, которые предусмотрены для жен УБД, выглядит следующим образом:

скидка 75% на оплату жилья;

скидка 75% на оплату газа, электроэнергии и других коммунальных услуг (однако для лиц с инвалидностью она повышается до 100%);

скидка 75% на топливо для домов без центрального отопления.

Обратите внимание! Скидка рассчитывается на каждого человека в семье: 21 квадратный метр отапливаемой площади на одного человека плюс дополнительные 10,5 квадратных метров на семью.