Какие льготы имеют жены УБД

Женам на детям участников боевых действий предусмотрены льготы от государства. Например, коммунальные скидки или льготы на оздоровление детей.

Кто из родственников УБД имеет право на льготы

Люди, которые проживают вместе, связаны общим бытом и имеют взаимные права и обязанности с УБД имеют право на получение льгот, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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Льготы могут получить такие родственники УБД:

нетрудоспособные родители;

жена (муж);

общие несовершеннолетние дети;

совершеннолетние дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

люди, которые находятся под опекой или попечительством УБД.

Какие льготы доступны жене и детям УБД

Для членов семьи УБД предусмотрены коммунальные льготы, а также льготы на оздоровление детей.

Для жен:

75% скидка на оплату жилья;

75% скидка на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, а для людей с инвалидностью предусмотрена скидка 100%;

75% скидка на топливо для дома, что нет централизованного отопления. Скидка рассчитывается на 21 квадратный метр отапливаемой площади на человека и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

Для детей:

бесплатное оздоровление и отдых;

первоочередные места в детских оздоровительных лагерях;

право на перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального предвысшего образования на дневной форме;

бесплатное или льготное проживание в общежитиях, при условии обучения на дневной форме;

первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях по месту жительства;

социальная стипендия для детей-студентов при условии отсутствия задолженности.

Важно! Чтобы получить льготы членам семей военнослужащих необходимо подать заявление в ПФУ, а также в справке указать сведения о составе семьи – нетрудоспособных родителей, несовершеннолетних детей, детей с инвалидностью и тому подобное.