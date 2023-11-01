Что хотят изменить
Из-за войны, в Украине очень быстро растет количество людей с инвалидностью, что ставит под вопрос уместность предоставления социальной поддержки таким лицам в том виде, в каком она была до войны.
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Например, если человек прошел качественную реабилитацию, мы снабдили его протезом, переобучением, помогли обустроить, с учетом его особых потребностей, жилье и рабочее место, и, если он хочет работать, предоставили ему работу, которая приносит 10 000 – 20 000 гривен, или есть ли смысл выплачивать ей пенсию в 2 тысячи гривен и ограничивать трудовые права?
По ее мнению, эти средства следует направлять на обустройство рабочего места человека, учитывая его особенности и помощь в сопровождении.
Думаю, что вместо мизерной выплаты человеку будет лучше получать качественные социальные услуги, что обеспечит его экономической стабильностью. Это же гораздо эффективнее,
– добавила она.
Какие доплаты по инвалидности изменятся в 2024 году
В проекте Бюджета-2024 заложены изменения к надбавкам к выплатам людей с инвалидностью. Так что доплаты будут выглядеть следующим образом:
- лицу с инвалидностью с детства I группы, отнесенному к подгруппе А – 200% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 4 722 гривны;
- лицу с инвалидностью с детства I группы, отнесенному к подгруппе Б – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 2 361 гривна;
- одинокому лицу с инвалидностью с детства II или III группы, которая по заключению врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе – 75% процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 1 770,75 гривны;
- на ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет, отнесенного к подгруппе А – 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 5 163 гривны;
- на другого ребенка с инвалидностью до 6 лет – 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 1 281,5 гривны;
- на ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет, отнесенного к подгруппе А – 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 6 392 гривны;
- на другого ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет – 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 1598 гривен.