Что хотят изменить

Из-за войны, в Украине очень быстро растет количество людей с инвалидностью, что ставит под вопрос уместность предоставления социальной поддержки таким лицам в том виде, в каком она была до войны.

Читайте также Работающие пенсионеры не будут получать пенсию: кого будут касаться ограничения

Оксана Жолнович Министерство социальной политики Украины Например, если человек прошел качественную реабилитацию, мы снабдили его протезом, переобучением, помогли обустроить, с учетом его особых потребностей, жилье и рабочее место, и, если он хочет работать, предоставили ему работу, которая приносит 10 000 – 20 000 гривен, или есть ли смысл выплачивать ей пенсию в 2 тысячи гривен и ограничивать трудовые права?

По ее мнению, эти средства следует направлять на обустройство рабочего места человека, учитывая его особенности и помощь в сопровождении.

Думаю, что вместо мизерной выплаты человеку будет лучше получать качественные социальные услуги, что обеспечит его экономической стабильностью. Это же гораздо эффективнее,

– добавила она.

Какие доплаты по инвалидности изменятся в 2024 году

В проекте Бюджета-2024 заложены изменения к надбавкам к выплатам людей с инвалидностью. Так что доплаты будут выглядеть следующим образом: