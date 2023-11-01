Що хочуть змінити
Через війну, в Україні дуже швидко зростає кількість людей з інвалідністю, що ставить під питання доречність надання соціальної підтримки таким особам у тому вигляді, в якому вона була до війни.
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Наприклад, якщо людина пройшла якісну реабілітацію, ми забезпечили її протезом, перенавчанням, допомогли облаштувати, з урахуванням її особливих потреб, житло і робоче місце, і, якщо вона хоче працювати, надали їй роботу, яка приносить 10 000 – 20 000 гривень, чи є сенс виплачувати їй пенсію в 2 тисячі гривень і обмежувати трудові права?
На її думку, ці кошти варто спрямовувати на облаштування робочого місця людини враховуючи її особливості та допомогу в супроводі.
Думаю, що замість мізерної виплати, людині буде краще отримувати якісні соціальні послуги, що забезпечить її економічною стабільністю. Це ж набагато ефективніше,
– додала вона.
Які доплати по інвалідності зміняться у 2024 році
У проєкті Бюджету-2024 року закладено зміни до надбавок до виплат людей з інвалідністю. Тож доплати виглядатимуть таким чином:
- особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи А – 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 4 722 гривні;
- особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи Б – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривня;
- самотній особі з інвалідністю з дитинства II або III групи, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду – 75% відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 1 770,75 гривні;
- на дитину з інвалідністю віком до 6 років, віднесену до підгрупи А – 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 5 163 гривні;
- на іншу дитину з інвалідністю віком до 6 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 1 281,5 гривні;
- на дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років, віднесену до підгрупи А – 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 6 392 гривні;
- на іншу дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 1 598 гривень.