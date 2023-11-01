Що хочуть змінити

Через війну, в Україні дуже швидко зростає кількість людей з інвалідністю, що ставить під питання доречність надання соціальної підтримки таким особам у тому вигляді, в якому вона була до війни.

Читайте також Працюючі пенсіонери не отримуватимуть пенсію: кого стосуватимуться обмеження

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України Наприклад, якщо людина пройшла якісну реабілітацію, ми забезпечили її протезом, перенавчанням, допомогли облаштувати, з урахуванням її особливих потреб, житло і робоче місце, і, якщо вона хоче працювати, надали їй роботу, яка приносить 10 000 – 20 000 гривень, чи є сенс виплачувати їй пенсію в 2 тисячі гривень і обмежувати трудові права?

На її думку, ці кошти варто спрямовувати на облаштування робочого місця людини враховуючи її особливості та допомогу в супроводі.

Думаю, що замість мізерної виплати, людині буде краще отримувати якісні соціальні послуги, що забезпечить її економічною стабільністю. Це ж набагато ефективніше,

– додала вона.

Які доплати по інвалідності зміняться у 2024 році

У проєкті Бюджету-2024 року закладено зміни до надбавок до виплат людей з інвалідністю. Тож доплати виглядатимуть таким чином: