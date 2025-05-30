Лихтенштейн находится в самом большом кризисе с 2008 года: как с этим связана Россия

Одна из самых маленьких и богатых стран в мире Лихтенштейн рассматривает усиление контроля над десятками трастов, связанных с Россией. Они были покинуты их руководителями под давлением со стороны США.

Российское состояние в Лихтенштейне создало кризис в стране

Страна является домом для тысяч трастов с низким налогообложением, среди которых сотни имеют связи с россиянами, что делает Лихтенштейн объектом санкционного давления Запада против Москвы, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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После вторжения России в Украину Министерство финансов США ввело санкции против России санкции против нескольких лиц и трастовых фондов в Лихтенштейне. Они были связаны с российскими олигархами, в частности Владимиром Потаниным и Геннадием Тимченко.

Эти санкции заставили других руководителей, которые опасаются наказания, оставить сотни трастов, связанных с Россией. Массовые отставки оставили десятки трастов в подвешенном состоянии, фактически замораживая большие объемы российского богатства.

Эти трасты являются опорой финансовых активов, включая яхты и недвижимость, разбросанные по всему миру. Их блокировка делает это имущество недоступным и может стать дополнительным рычагом давления на Россию,

– пишет Reuters.

По словам людей, знакомых с ситуацией, новоизбранное правительство Лихтенштейна пытается решить проблему. Представитель правительства Лихтенштейна сообщил, что ситуация коснулась 475 трастов. Однако не все из них были связаны с россиянами или подсанкционными лицами.

По словам того же чиновника, министерство юстиции Лихтенштейна пытается назначить новых руководителей к 350 трастам, тогда как 40 трастов ликвидируются. Кроме того, попытки назначить ликвидатора еще к 85 трастам оказались тщетными.

Этот инцидент поразил трастовую отрасль – критическую опору финансового сектора Лихтенштейна, который оценивается примерно в 770 миллиардов швейцарских франков (930 миллиардов долларов) и лежит в основе экономики страны,

– говорится в материале.

Представитель правительства добавил, что местные банки также пострадали. Банки находятся под особой угрозой, поскольку США имеют рычаги давления. В частности, могут отрезать их от доступа к долларовой системе, что может спровоцировать более масштабный кризис.

Важно! Этот случай стал для страны крупнейшим кризисом с 2008 года, когда утечка данных клиентов банка LGT Bank выявила массовое уклонение от уплаты налогов.

Что пытается сделать правительство страны

Правительство изучает возможность централизованного управления брошенными трастами под государственным надзором и планирует усилить над ними контроль. Официальный представитель сообщил, что власти страны находятся в контакте с международными партнерами и никакие активы трастов не будут переданы подсанкционным лицам.

Лихтенштейн, расположен между Швейцарией и Австрией, находится под влиянием своей королевской семьи, чей замок возвышается над парламентом. Страна тесно связана со Швейцарией (использует швейцарский франк), но имеет доступ к единому рынку ЕС,

– объяснили в тексте.

Когда-то Лихтенштейн был домом для около 80 000 налоговых трастов. Сейчас - только около 20 000, то есть примерно один траст на каждые два человека.

Заметьте! Давление на Лихтенштейн идет параллельно с аналогичными усилиями, направленными против соседних Австрии и Швейцарии.