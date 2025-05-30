Російські статки у Ліхтенштейні створили кризу у країні

Країна є домом для тисяч трастів з низьким оподаткуванням, серед яких сотні мають зв’язки з росіянами, що робить Ліхтенштейн об’єктом санкційного тиску Заходу проти Москви, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Після вторгнення Росії в Україну Міністерство фінансів США ввело санкції проти кількох осіб і трастових фондів у Ліхтенштейні. Вони були пов’язані з російськими олігархами, зокрема Володимиром Потаніним та Геннадієм Тимченком.

Ці санкції змусили інших керівників, які побоюються покарання, залишити сотні трастів, пов’язаних із Росією. Масові відставки залишили десятки трастів у підвішеному стані, фактично заморожуючи великі обсяги російського багатства.

Ці трасти є опорою фінансових активів, включаючи яхти й нерухомість, що розкидані по всьому світу. Їх блокування робить це майно недоступним і може стати додатковим важелем тиску на Росію,

– пише Reuters.

За словами людей, знайомих з ситуацією, новообраний уряд Ліхтенштейну намагається розв'язувати проблему. Представник уряду Ліхтенштейну повідомив, що ситуація торкнулася 475 трастів. Однак не всі з них були пов’язані з росіянами або підсанкційними особами.

За словами того ж посадовця, міністерство юстиції Ліхтенштейну намагається призначити нових керівників до 350 трастів, тоді як 40 трастів ліквідуються. Крім того, спроби призначити ліквідатора ще до 85 трастів виявилися марними.

Цей інцидент вразив трастову галузь – критичну опору фінансового сектору Ліхтенштейну, який оцінюється приблизно в 770 мільярдів швейцарських франків (930 мільярдів доларів) і лежить в основі економіки країни,

– йдеться у матеріалі.

Представник уряду додав, що місцеві банки також постраждали. Банки перебувають під особливою загрозою, оскільки США мають важелі тиску. Зокрема, можуть відрізати їх від доступу до доларової системи, що може спровокувати масштабнішу кризу.

Важливо! Цей випадок став для країни найбільшою кризою з 2008 року, коли витік даних клієнтів банку LGT Bank виявив масове ухилення від сплати податків.

Що намагається зробити уряд країни

Уряд вивчає можливість централізованого управління покинутими трастами під державним наглядом і планує посилити над ними контроль. Офіційний представник повідомив, що влада країни перебуває в контакті з міжнародними партнерами та жодні активи трастів не будуть передані підсанкційним особам.

Ліхтенштейн, розташований між Швейцарією та Австрією, перебуває під впливом своєї королівської родини, чий замок височіє над парламентом. Країна тісно пов’язана зі Швейцарією (використовує швейцарський франк), але має доступ до єдиного ринку ЄС,

– пояснили у тексті.

Колись Ліхтенштейн був домом для близько 80 000 податкових трастів. Зараз — лише близько 20 000, тобто приблизно один траст на кожні дві особи.

Зауважте! Тиск на Ліхтенштейн йде паралельно з аналогічними зусиллями, спрямованими проти сусідніх Австрії та Швейцарії.