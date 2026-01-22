"Тепло" от союзников: Украине прислали помощь на сумму более 2 миллионов евро
- Литва отправит Украине электрогенераторы на сумму более 2 миллионов евро.
- В последние дни поступило шесть гуманитарных грузов для поддержки энергетики Украины из Нидерландов, Германии, Швейцарии, Финляндии, Испании и Норвегии.
Литва отправит Украине электрогенераторы. Сумма помощи составит более 2 миллионов евро.
Какую помощь получит Украина от Литвы?
Об этом сообщил литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис в своей соцсети Х.
В День Соборности Украины мы посылаем из Литвы тепло – электрогенераторы на сумму более 2 миллионов евро. Литва вместе с Украиной. Слава Украине!
– написал министр.
В частности в связи с чрезвычайной ситуацией в энергосистеме Украины Киев продолжает активно привлекать международную гуманитарную помощь. В последние дни в Украину поступило шесть гуманитарных грузов общим весом более 50 тонн из таких государств:
- Нидерланды;
- Германия;
- Швейцария;
- Финляндия;
- Испания;
- Норвегия.
Речь идет о силовых трансформаторах, распределительные шкафы, генераторы, осветительные мачты и тому подобное. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.
Согласно его словам, Украина ожидает на помощь от партнеров. В пятницу, 23 января, должна поступить партия энергетического оборудования из Чехии.
Еще 400 генераторов едет в столицу из Польши. Помощь от Австрии уже направляется в резервный Хаб Минэнерго,
– отметил Шмыгаль.
Министр рассказал, что запросы быстро отрабатываются. В частности предприятиям топливно-энергетического комплекса и критической инфраструктуры уже отправлено 20 грузов – 114 тонн оборудования.
Более того, ответственным дана задача от правительства оперативно обрабатывать полученную помощь. Отмечается, что от этого напрямую зависит скорость восстановления света и тепла.
Заметьте! Денис Шмыгаль поблагодарил союзников, которые помогают украинцам пройти тяжелый отопительный сезон.
Что еще следует знать о помощи союзников?
Польша предоставляет Украине новую помощь – 400 генераторов. Они предусмотрены для жителей столицы и Киевской области в частности.
Кроме того, поляки собрали средства для Украины – 1,26 миллиона злотых. Средства направят для приобретения генераторов, спальных мешков и горючего для Киева.