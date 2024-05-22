Как изменилась максимальная пенсия

Минимальная пенсия в Украине в 2024 году изменилась с 1 января. Она равна прожиточному минимуму, который повысился с 2 093 гривен до 2 361 гривны. То есть, увеличение составило 268 гривен по сравнению с прошлым годом.

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С ростом минималки, увеличился также и размер максимальной пенсии, которая составляет 10 прожиточных минимумов – с 20 930 гривен до 23 610 гривен.

Важно! В 2024 году максимальную пенсию смогут получать определенные категории лиц, в частности государственные служащие, работники органов местного самоуправления, народные депутаты и ученые.

Сколько стажа нужно для пенсии

Для выхода на пенсию в Украине установлены различные требования к стажу в зависимости от возраста. Сейчас, чтобы выйти на пенсию в возрасте 60 лет, необходимо иметь минимум 31 год страхового стажа.

Этот минимум стажа будет увеличиваться ежегодно, и в будущем будет таким:

в 2025 году нужно иметь 32 года стажа;

в 2026 году – 33 года стажа;

в 2027 году – 34 года стажа;

в 2028 году – 35 лет стажа.

Для выхода на пенсию в возрасте 63 года требуется минимум 21 год стажа.

С возрастом этот показатель также растет: