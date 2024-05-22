Як змінилася максимальна пенсія
Мінімальна пенсія в Україні у 2024 році змінилася з 1 січня. Вона дорівнює прожитковому мінімуму, який підвищився з 2 093 гривень до 2 361 гривні. Тобто, збільшення становило 268 гривень порівняно з минулим роком.
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Зі зростанням мінімалки, збільшився також і розмір максимальної пенсії, яка становить 10 прожиткових мінімумів – з 20 930 гривень до 23 610 гривень.
Скільки стажу потрібно для пенсії
Для виходу на пенсію в Україні встановлені різні вимоги до стажу залежно від віку. Наразі, щоб вийти на пенсію у віці 60 років, необхідно мати мінімум 31 рік страхового стажу.
Цей мінімум стажу буде збільшуватися щороку, і в майбутньому буде таким:
- у 2025 році потрібно мати 32 роки стажу;
- у 2026 році – 33 роки стажу;
- у 2027 році – 34 роки стажу;
- у 2028 році – 35 років стажу.
Для виходу на пенсію у віці 63 роки вимагається мінімум 21 рік стажу.
З віком цей показник також зростає:
- у 2025 році потрібно буде мати від 22 до 32 років стажу;
- у 2026 році – від 23 до 33 років стажу;
- у 2027 році – від 24 до 34 років стажу;
- у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.