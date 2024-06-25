Прожиточного минимум в Украине, по состоянию на июль, составляет 2 360 гривну. Из-за того, что размер максимальной пенсии составляет 10 прожиточных минимумов, то в июле эта сумма будет составлять – 23 610 гривен. При этом, размер такой выплаты – фиксированный.

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То есть, это уже конечная сумма пенсионной выплаты с учетом всех надбавок, повышений и индексации. При этом, такую немалую выплату в Украине могут получать не все. Таким образом, на нее имеют право: государственные служащие;

работники органов местного самоуправления;

народные депутаты;

ученые.

Ограничения для получения надбавок

Законодательство Украины предусматривает предоставление пенсионерам надбавок по возрасту, которые увеличиваются каждые пять лет. Однако, получение этих доплат ограничивается высоким размером пенсии. Пенсионеры, чья месячная выплата превышает 10 340 гривен превышает 10 340 гривен, не имеют права на дополнительные надбавки.