Какой будет максимальная пенсия в июле
Прожиточного минимум в Украине, по состоянию на июль, составляет 2 360 гривну. Из-за того, что размер максимальной пенсии составляет 10 прожиточных минимумов, то в июле эта сумма будет составлять – 23 610 гривен. При этом, размер такой выплаты – фиксированный.
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Ограничения для получения надбавок
Законодательство Украины предусматривает предоставление пенсионерам надбавок по возрасту, которые увеличиваются каждые пять лет. Однако, получение этих доплат ограничивается высоким размером пенсии. Пенсионеры, чья месячная выплата превышает 10 340 гривен превышает 10 340 гривен, не имеют права на дополнительные надбавки.