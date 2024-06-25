Прожиткового мінімум в Україні, станом на липень, становить 2 360 гривню. Через те, що розмір максимальної пенсії становить 10 прожиткових мінімумів, то у липні ця сума складатиме – 23 610 гривень. При цьому, розмір такої виплати – фіксований.

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Тобто, це вже кінцева сумапенсійної виплати з урахуванням усіх надбавок, підвищень та індексації. При цьому, таку чималу виплату в Україні можуть отримувати не усі. Таким чином, на неї мають право: державні службовці;

працівники органів місцевого самоврядування;

народні депутати;

науковці.

Обмеження для отримання надбавок

Законодавство України передбачає надання пенсіонерам надбавок за віком, які збільшуються кожні п'ять років. Однак, отримання цих доплат обмежується високим розміром пенсії. Пенсіонери, чия місячна виплата перевищує 10 340 гривень, не мають права на додаткові надбавки.