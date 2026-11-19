Какой будет максимальная пенсия в Украине

С 1 декабря 2026 года максимальный размер пенсии в Украине остается на зафиксированном уровне и составляет 25 950 гривен в месяц. Эта сумма в десять раз превышает размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в настоящее время равен 2 595 гривен, о чем пишет Пенсионный фонд Украины.

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В эту предельную сумму входят не только основные начисления, но и все возможные бонусы, надбавки и индексации. Если общий размер выплат превышает установленный предел, государство просто "срезает" излишек, оставляя на счете пенсионера ровно 25 950 гривен.

Кому закон позволяет получать больше

Несмотря на строгие ограничения, существуют категории граждан, для которых действуют специальные правила начисления. Больше максимальных выплат могут получать судьи, прокуроры, военнослужащие, народные депутаты, ученые и высокопоставленные должностные лица Национального банка и Кабмина.

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Например, судьи получают не классическую пенсию, а ежемесячное пожизненное денежное содержание. Его размер напрямую зависит от базового процента судейского вознаграждения и стажа работы в должности, поэтому такие суммы часто значительно превышают стандартные 25 тысяч гривен.

Что известно о предыстории пенсионных ограничений

Жесткие лимиты на социальные выплаты были введены еще во время реформирования пенсионной системы в октябре 2011 года. К тем пенсионерам, которым выплаты были назначены до этой даты, ограничения не применяются, однако их "старые" пенсии заморожены для индексации, пока общий лимит в стране естественным путем не догонит их сумму.

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Кроме того, на период военного положения правительство дополнительно сократило спецпенсиидля чиновников и депутатов, применяя специальные понижающие коэффициенты к суммам, превышающим базовый лимит. Исключением из этих правил остаются лишь те украинцы, которые непосредственно защищают страну на фронте, и члены семей погибших военнослужащих.