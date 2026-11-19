Яка буде максимальна пенсія в Україні

З 1 грудня 2026 року максимальний розмір пенсії в Україні залишається на зафіксованому рівні та становить 25 950 гривень на місяць. Ця сума є десятикратним розміром прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який нині дорівнює 2 595 гривень, про що пише Пенсійний фонд України.

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До цієї граничної суми входять не лише основні нарахування, а й усі можливі бонуси, надбавки та індексації. Якщо загальний розмір виплат перевищує встановлену межу, держава просто "зрізає" надлишок, залишаючи на рахунку пенсіонера рівно 25 950 гривень.

Кому закон дозволяє отримувати більше

Попри суворі обмеження, існують категорії громадян, для яких діють спеціальні правила нарахування. Більше максимальних виплат можуть отримувати судді, прокурори, військовослужбовці, народні депутати, науковці та високопосадовці Національного банку й Кабміну.

Наприклад, судді отримують не класичну пенсію, а щомісячне довічне грошове утримання. Його розмір безпосередньо залежить від базового відсотка суддівської винагороди та стажу роботи на посаді, тому такі суми часто значно перевищують стандартні 25 тисяч гривень.

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Що відомо про передісторію пенсійних обмежень

Жорсткі ліміти на соціальні виплати були запроваджені ще під час реформування пенсійної системи у жовтні 2011 року. Тим пенсіонерам, яким виплати призначили до цієї дати, обмеження не застосовують, проте їхні "старі" пенсії заморожені для індексацій, поки загальний ліміт у країні природним шляхом не наздожене їхню суму.

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Крім того, на період воєнного стану уряд додатково урізав спецпенсії для чиновників та депутатів, застосовуючи спеціальні понижувальні коефіцієнти до сум, що перевищують базовий ліміт. Винятком із цих правил залишаються лише ті українці, які безпосередньо захищають країну на фронті, та члени родин загиблих військовослужбовців.