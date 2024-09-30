Экономическое бронирование: министр финансов рассказал, почему это важно

Министр финансов Сергей Марченко считает, что следовало бы ввести прозрачное экономическое бронирование, однако военные не поддерживают эту идею. Он отметил, что важно, чтобы была детенизация уже имеющейся практики бронирования.

Почему бронирование необходимо

Сергей Марченко рассказал во время тематической дискуссии, проходившей в рамках проекта LB.ua "Новая страна".

Читайте также "Экономическое бронирование": предусмотрено ли оно в бюджете на 2025 год

Сергей Марченко Министр финансов Украины Бронирование, оно же у нас есть. Миллион мужчин забронировано. Поэтому, если бы это был действительно прозрачный способ, когда ты платишь налоги, регистрируешься, и это тебе позволяет как минимум быть гарантированным, что тебя не поймают, сразу не "упакуют" и не отправят куда-то без твоего ведома, было бы лучше.

Однако Марченко добавил, что все аргументы в поддержку этой инициативы встречают обоснованную позицию военных.

Он отметил, что трудно убедить военных в необходимости таких изменений.

Они говорят: давайте мы тоже сейчас 35 000 заплатим и пойдем немножко отдохнем. И на этот вопрос я не знаю ответа,

– говорит Марченко.

Кроме того, он подчеркнул, что эта дискуссия является сложной, поскольку должна учитывать планы мобилизации, а также понимание потребностей, которые возникают в этой ситуации.