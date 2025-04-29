Для расчета пенсий: в марте увеличилась средняя зарплата

Пенсионный фонд Украины обновил показатель средней заработной платы за март 2025 года. Он используется для расчета пенсий.

В марте выросла средняя зарплата

Так составляет 19 430 гривен 52 копеек, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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С этого показателя платят страховые взносы. В частности, в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" он учитывается для исчисления пенсионных выплат.

По сравнению с предыдущими месяцами 2025 года, средняя зарплата растет:

в январе она составляла 18 660 гривен 32 копеек;

в феврале – 18 589 гривен 38 копеек.

Важно! В марте фиксируется увеличение на 841 гривну 14 копеек.