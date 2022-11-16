Курс доллара и евро 16 ноября: отреагировала ли валюта на массовую ракетную атаку по Украине

16 ноября 2022 , 10:31
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Курс доллара за сутки практически не изменился, а вот наличное евро прибавило в цене. Существеннее всего курс изменился в обменниках.

Курс валют в банках

  • По данным "Минфина", 16 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 40,20 гривны (без изменений против 15 ноября), а продать за 40,70 гривны (без изменений).

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  • Наличное евро банки покупают за 40,40 гривен (+20 копеек), а продают в среднем за 41,35 гривны (+15 копеек).

Курс в обменниках Украины

  • В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,33 гривны (+5 копеек), а продают – за 40,62 гривны (-7 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 40,80 гривны (+27 копеек), а продажа – 41,70 гривны (+37 копеек).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,53 гривны (+3 копейки), а продажа – 40,63 гривны (-2 копейки).
  • Евро покупают по 41 гривну (+20 копеек), а продают за 41,35 гривны (+18 копеек).

Каким будет курс этой недели

Анна Золотько считает, что дополнительное давление на гривну будет оказывать постепенное увеличение выплат банками валютных вкладов. Их активнее открывали украинцы во второй половине августа с целью покупки иностранной валюты по курсу межбанка. Это потребует дополнительных объемов наличной валюты.

 

Анна Золотько

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Кроме того, существующие механизмы покупки валюты по льготному курсу по-прежнему будут сдерживать рост курса. И чем больше будет разница между фиксированным и курсом наличного рынка, тем сильнее будет это влияние. На мой взгляд, на этой неделе наличный курс доллара будет колебаться в коридоре 40,1 – 41,1 гривны за доллар.

Автор: Дар'я Вереньова