Курс доллара и евро 16 ноября: отреагировала ли валюта на массовую ракетную атаку по Украине
16 ноября 2022 , 10:31Читати новину українською
Курс доллара за сутки практически не изменился, а вот наличное евро прибавило в цене. Существеннее всего курс изменился в обменниках.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 16 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 40,20 гривны (без изменений против 15 ноября), а продать за 40,70 гривны (без изменений).
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- Наличное евро банки покупают за 40,40 гривен (+20 копеек), а продают в среднем за 41,35 гривны (+15 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,33 гривны (+5 копеек), а продают – за 40,62 гривны (-7 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,80 гривны (+27 копеек), а продажа – 41,70 гривны (+37 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,53 гривны (+3 копейки), а продажа – 40,63 гривны (-2 копейки).
- Евро покупают по 41 гривну (+20 копеек), а продают за 41,35 гривны (+18 копеек).
Каким будет курс этой недели
Анна Золотько считает, что дополнительное давление на гривну будет оказывать постепенное увеличение выплат банками валютных вкладов. Их активнее открывали украинцы во второй половине августа с целью покупки иностранной валюты по курсу межбанка. Это потребует дополнительных объемов наличной валюты.
Кроме того, существующие механизмы покупки валюты по льготному курсу по-прежнему будут сдерживать рост курса. И чем больше будет разница между фиксированным и курсом наличного рынка, тем сильнее будет это влияние. На мой взгляд, на этой неделе наличный курс доллара будет колебаться в коридоре 40,1 – 41,1 гривны за доллар.