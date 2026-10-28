В ожидании выборов в США: Италия заморозила пакет военной помощи Украине, – СМИ

График отправки техники в Киев до сих пор не утвержден, а последняя партия итальянского вооружения поступила еще 10 месяцев назад, пишет Il Giornale d'Italia. В правительстве страны при этом уверяют, что о полном отказе от поддержки речи не идет.

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Почему Рим затягивает с помощью

Передачу вооружения постоянно откладывают. Сначала эту паузу объясняли сдвигом графиков с июля на сентябрь, затем ожиданием съезда партии "Лига", а теперь главным ориентиром стали американские промежуточные выборы.

Таким образом, политический календарь США становится новым ориентиром в этом итальянском ожидании. Однако не указывается, какие именно результаты выборов могли бы способствовать принятию решения, равно как и не предусмотрена немедленная отправка помощи сразу после голосования– отмечают журналисты.

Затягивание поставок вооружения создает напряжение в Палаццо Киджи и ставит под угрозу обязательства, которые Джорджия Мелони давала президенту Украины Владимиру Зеленскому и французскому лидеру Эммануэлю Макрону.

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Публично чиновники в Италии уверяют, что помощь будет продолжаться, однако не называют ни даты поставки, ни перечня препятствий, мешающих ее разблокировать.

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Ранее вице-премьер-министр и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини утверждал, что выделение дальнейшей помощи Украине якобы может "подпитать коррупцию". После переизбрания на пост лидера партии он публично пообещал приложить все усилия, чтобы остановить экономическую и военную поддержку Киева со стороны Рима.

В то же время 26 октября министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что новый пакет уже сформирован и вскоре отправится в Украину.

К слову, Reuters считает, что победа Демократической партии на промежуточных выборах в США в ноябре 2026 года может открыть путь к новому пакету помощи Украине. Они смогут влиять на повестку дня Конгресса и выносить соответствующие законопроекты на голосование.