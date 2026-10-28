Очікують виборів у США: Італія заморозила пакет військової допомоги для України, – ЗМІ

Графік відправки техніки Києву досі не затвердили, а остання партія італійського озброєння надійшла ще 10 місяців тому, пише Il Giornale d'Italia. В уряді країни водночас запевняють, що про повну відмову від підтримки не йдеться.

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Передачу озброєння постійно відтерміновують. Спершу цю паузу пояснювали зміщенням графіків із липня на вересень, згодом очікуванням з'їзду партії "Ліга", а тепер головним орієнтиром стали американські проміжні вибори.

Таким чином, політичний календар США стає новим орієнтиром у цьому італійському очікуванні. Однак не зазначається, які саме результати виборів могли б сприяти ухваленню рішення, так само як не передбачено негайної відправки допомоги одразу після голосування– зазначають журналісти.

Затягування постачання озброєння створює напругу в Палаццо Кіджі та ставить під загрозу зобов'язання, які Джорджа Мелоні давала президенту України Володимиру Зеленському та французькому лідеру Емманюелю Макрону.

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Публічно посадовці в Італії запевняють, що допомога триватиме, проте не називають ані дати постачання, ані переліку перешкод, які заважають його розблокувати.

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Раніше віцепрем'єр-міністр та лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні стверджував, що виділення подальшої допомоги Україні нібито може "підживити корупцію". Після переобрання очільником політсили він публічно обіцяв докласти всіх зусиль, аби зупинити економічну та військову підтримку Києва з боку Рима.

Водночас 26 жовтня міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що новий пакет уже сформований і незабаром вирушить в Україну.

До слова, Reuters вважає, що перемога Демократичної партії на проміжних виборах у США в листопаді 2026 року може відкрити шлях до нового пакета допомоги Україні. Вони зможуть впливати на порядок денний Конгресу та виносити відповідні законопроєкти на голосування.