Почему миллионы гривен превращаются в ржавчину и спасет ли ситуацию разрешение на экспорт

На складах украинских заготовителей "зависло" 60 тысяч тонн металлолома, общая стоимость которого достигает около 300 миллионов гривен. Внутренний рынок практически замер после того, как из-за российских обстрелов остановились ключевые потребители сырья, о чем пишет "Экономическая правда".

Среди гигантов, приостановивших работу, – "АрселорМиттал Кривой Рог", а также комбинаты группы "Метинвест" и "Интерпайп". Из-за этого около 150 заготовительных цехов по всей стране сейчас простаивают, хотя владельцы продолжают ежемесячно тратить от 50 до 150 тысяч гривен на аренду, охрану и налоги. Цены на отдельные виды лома уже обвалились до критических 2 гривен за килограмм.

Обратите внимание! Ассоциация "УАВтормет" бьет тревогу: из-за запрета на экспорт государственный бюджет уже потерял около 1 миллиарда гривен налогов, а экономика недополучила 65 миллионов евро валютной выручки. Заготовители требуют временно отменить нулевую экспортную квоту, ведь внутреннее потребление не растет. По словам президента ассоциации Владимира Бублея, массового вывоза лома не будет из-за заблокированных портов и логистических проблем – экспорт вряд ли превысит 40 тысяч тонн в месяц.

Почему металлурги категорически против

Промышленники предупреждают, что бесконтрольный вывоз сырья может стать фатальным для восстановления украинской сталелитейной отрасли. В "Укрметаллургпроме" отмечают, что каждая тонна переработанного в Украине лома приносит бюджету 15 тысяч гривен. Кроме того, сырье крайне необходимо для производства "зеленой" стали, чтобы украинская продукция оставалась конкурентоспособной на рынке ЕС в условиях новых экологических налогов.

Дискуссия обострилась после того, как истек срок действия экспортной пошлины в размере 180 евро за тонну. Аналитики GMK Center отмечают, что отмена квот без введения новых налогов позволит вывозить лом в ЕС или Турцию за бесценок. В качестве компромисса группа "Метинвест" предлагает разрешить точечный экспорт с обязательной уплатой пошлины, а собранные средства направить в спецфонд для восстановления разрушенной россиянами промышленной инфраструктуры.

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Важно! Литейщики же настаивают: сначала государство должно четко подсчитать баланс сырья, чтобы понять, сколько металла действительно можно продать за границу без ущерба для собственной экономики.

Ранее мы писали, что из-за целенаправленных российских ракетных ударов по доменным печам в прошлом месяце украинские металлургические предприятия не произвели ни одной тонны стали.