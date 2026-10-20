Чому мільйони гривень перетворюються на іржу і чи врятує ситуацію дозвіл на експорт

На складах українських заготівельників "зависло" 60 тисяч тонн металобрухту, загальна вартість якого сягає близько 300 мільйонів гривень. Внутрішній ринок практично завмер після того, як через російські обстріли зупинилися ключові споживачі сировини, про що пише "Економічна правда".

Серед гігантів, які призупинили роботу, – "АрселорМіттал Кривий Ріг", а також комбінати групи "Метінвест" та "Інтерпайп". Через це близько 150 заготівельних цехів по всій країні зараз простоюють, хоча власники продовжують щомісяця витрачати від 50 до 150 тисяч гривень на оренду, охорону та податки. Ціни на окремі види брухту вже обвалилися до критичних 2 гривень за кілограм.

Зверніть увагу! Асоціація "УАВтормет" б'є на сполох: через заборону експорту державний бюджет вже втратив близько 1 мільярда гривень податків, а економіка недоотримала 65 мільйонів євро валютної виручки. Заготівельники вимагають тимчасово скасувати нульову експортну квоту, адже внутрішнє споживання не зростає. За словами президента асоціації Володимира Бублея, масового вивезення брухту не буде через заблоковані порти та логістичні проблеми – експорт навряд чи перевищить 40 тисяч тонн на місяць.

Чому металурги виступають категорично проти

Промисловці застерігають, що безконтрольний вивіз сировини може стати фатальним для відновлення української сталеливарної галузі. В "Укрметалургпромі" наголошують, що кожна тонна переробленого в Україні брухту приносить бюджету 15 тисяч гривень. Крім того, сировина критично необхідна для виробництва "зеленої" сталі, щоб українська продукція залишалася конкурентною на ринку ЄС в умовах нових екологічних податків.

Дискусія загострилася після того, як закінчилася дія експортного мита у розмірі 180 євро за тонну. Аналітики GMK Center зазначають, що скасування квот без нових податків дозволить вивозити брухт до ЄС чи Туреччини за безцінь. Як компроміс, група "Метінвест" пропонує дозволити точковий експорт із обов'язковою сплатою мита, а зібрані кошти направити у спецфонд для відбудови зруйнованої росіянами промислової інфраструктури.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Важливо! Ливарники ж наполягають: спершу держава має чітко підрахувати баланс сировини, щоб зрозуміти, скільки металу дійсно можна продати за кордон без шкоди для власної економіки.

Раніше ми писали, що через цілеспрямовані російські ракетні удари по доменних печах минулого місяця українські металургійні підприємства не виробили жодної тонни сталі.