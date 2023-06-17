Миллиард долларов на восстановление: Шмыгаль договорился с представителем ООН о мощной помощи

Организация Объединенных Наций готова помочь нашему государству с восстановлением инфраструктурных объектов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с главой Программы развития ООН, после которой стало известно о выделении этой структурой нам 1 миллиарда долларов.

Отметим, что зовут главу ПРООН Ахим Штайнер и встретился с ним глава украинского правительства в субботу, 17 июня. Чиновники обсудили немало важных вопросов, в частности, тему быстрого восстановления и гуманитарного разминирования.

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На что планируют потратить миллиард

Как проинформировал Шмыгаль, среди прочего, на этой встрече была поднята тема поддержки малых и средних предпринимателей, которые потеряли свой бизнес во время войны и хотят начать его с нуля, а также компаний, которые вынуждены были релоцироваться – то есть переехать в другие места.

ПРООН готова помочь в этих вопросах. В частности, готовятся инициативы по обучению и переквалификации предпринимателей, развитию потенциальных экспортных производств. В то же время организация поддержит восстановление энергетической инфраструктуры,

– констатировал премьер.

Вместе с тем, он поблагодарил Программу развития за последовательную помощь Украине с начала полномасштабной войны и за то, что организация способствует восстановлению нашего государства.

Встреча Шмыгаля и Штайнера в Киеве / фото соцсетей премьера

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