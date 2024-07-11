Союзники предоставят миллионы на производство оружия в Украине: о какой сумме идет речь

Украинская власть успешно убедила своих западных союзников закупить отечественную оборонную продукцию для поставки Силам обороны. Следовательно, Украине удалось привлечь немалую сумму денег.

Деньги на производство оружия

Как сообщается, государство способно закупить вооружение отечественных производителей только на сумму 6 миллиардов долларов, хотя производственные мощности оборонного комплекса достигают 20 миллиардов долларов.

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Чтобы избежать простоя заводов и способствовать их развитию, власть начала кампанию по поиску денег для оборонных заводов за рубежом. В частности, общая сумма привлеченных средств составит 675 миллионов. По данным Минстратегпрома следующие страны предоставят Украине:

198,5 миллиона долларов – Дания;

около 37,5 миллиона долларов – Нидерланды;

2,1 миллиона долларов – Канада.

Дополнительно еще 433 миллиона долларов выделит Евросоюз из прибыли от замороженных российских активов. Также, по сообщениям, есть определенные договоренности с Великобританией и Германией.

! Проблема финансирования в оборонной сфере возникла в конце 2023 года, когда производители оружия продемонстрировали свою выносливость во время ракетных атак, получили государственные контракты и вложили средства в развитие новых производственных мощностей.