Минималка и прожиточный минимум: Правительство утвердило госбюджет на 2024 год
15 сентября 2023, 12:07Читати новину українською
Источник:Ярослав Железняк
Правительство утвердило госбюджет на 2024 год. Стало известно, как изменится размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума.
Как изменится минималка и прожиточный минимум
Опубликовали первые цифры госбюджета на 2024 год. Теперь известно, как изменится минимальная зарплата в следующем году:
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- с 1 января – 7 100 гривен;
- с 1 апреля – 8 000 гривен
Также с 01 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2 920 гривен.
Приоритеты в следующем году
Денис Шмигаль рассказал, что ключевым акцентом проекта бюджета будет оборона и безопасность нашей страны – на нее выделили – 1 триллион 685 миллиардов гривен.
А другие приоритеты выглядят так:
- Второй приоритет – это социальная сфера. Расходы бюджета составят 469 млрд грн, что на 25 млрд больше, чем в текущем году.
- Третий приоритет – медицина и образование. На сектор образования выделяем 179 млрд грн, и это на 23 млрд больше, чем в текущем году. На медицину – 202 млрд грн, что на 24 млрд превышает расходы 2023 года.
- Четвертый приоритет – поддержка ветеранов. Расходы по этой программе увеличиваем вдвое - с 6,8 млрд грн в 2023 году до 14,3 млрд грн в следующем.
- Пятый приоритет – это восстановление нашей экономики. Никакого повышения налогов не предполагается. Правительство продолжает программы льготного кредитования, программу безвозвратных грантов – работа, поддержку украинских стартапов. Также запускаем новые программы для индустриальных парков, реализации инвестиционных проектов, для поддержки украинского производителя.