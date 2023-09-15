Минималка и прожиточный минимум: Правительство утвердило госбюджет на 2024 год

Правительство утвердило госбюджет на 2024 год. Стало известно, как изменится размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Как изменится минималка и прожиточный минимум

Опубликовали первые цифры госбюджета на 2024 год. Теперь известно, как изменится минимальная зарплата в следующем году:

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с 1 января – 7 100 гривен;

с 1 апреля – 8 000 гривен

Также с 01 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2 920 гривен.

Приоритеты в следующем году

Денис Шмигаль рассказал, что ключевым акцентом проекта бюджета будет оборона и безопасность нашей страны – на нее выделили – 1 триллион 685 миллиардов гривен.

А другие приоритеты выглядят так: