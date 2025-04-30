30 апреля, 17:02
Какими будут минимальная и максимальная пенсии в мае
Основні тези
- В 2025 году в Украине минимальная пенсия составит 2 361 гривну, а максимальная - 23 610 гривен.
- Размеры пенсий остались без изменений из-за отсутствия изменений в прожиточном минимуме и минимальной зарплате.
В 2025 году минимальная и максимальная пенсии в Украине изменений не претерпели. Причиной тому является отсутствие изменений относительно прожиточного минимума и минимальной зарплаты.
Самая маленькая и самая большая пенсия в Украине
Из-за этого суммы наименьшей и наибольшей пенсионных выплат остались без изменений, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".
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Таким образом в мае 2025 года будут действовать следующие суммы:
- минимальная пенсия - 2 361 гривны:
- максимальная пенсия - 23 610 гривен (это 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность).
Как уже отмечалось ранее, не изменились и другие показатели. Среди них:
- минимальная зарплата – 8 000 гривен;
- общий прожиточный минимум – 2 920 гривен;
- прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3 028 гривен;
- прожиточный минимум для детей до 6 лет – 2 563 гривен;
- прожиточный минимум для лиц с инвалидностью или нетрудоспособных – 2 361 гривны.
Важно! Самый большой прожиточный минимум предусматривается для детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен.