В Украине хотят повысить минимальную пенсию до 25 000 гривен
- На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект о повышении минимальной пенсии до 25 000 гривен в 2026 году.
- Для финансирования предлагают увеличить перечисления Нацбанка в госбюджет до 176 миллиардов гривен.
В среду, 24 декабря, на сайте Верховной Рады зарегистрировали новый законопроект. Депутаты предлагают повысить минимальную пенсию для нетрудоспособных лиц в 2026 году.
Какой будет минимальная пенсия в 2026 году?
Речь идет о 25 000 гривен. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта №14330.
Напомним, с 1 января 2026 года в Украине на 234 гривны вырастет прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Соответствующий размер будет иметь минимальная пенсия – 2 595 гривен.
Однако в законопроекте №14330 о внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" по определению "справедливого размера минимальной пенсии" предлагают другую сумму.
Этот показатель (2 595 гривен – 24 Канал) является абсолютно недостаточным для обеспечения жизни граждан, он оторван от реалий жизни и де-факто не способен обеспечить базовые условия для одного человека, потерявшего трудоспособность,
– говорится в пояснительной записке.
Инициатором выступил Максим Заремский из фракции "Слуга народа". Депутат предлагает увеличить выплату до 25 000 гривен.
Для финансирования повышения якобы необходимо увеличить сумму перечислений Нацбанка в госбюджет: вместо 146 миллиардов гривен – не менее 176 миллиардов гривен.
В то же время для размера прожиточного минимума других социальных и демографических групп населения (детей и трудоспособных лиц) изменений не предусмотрено.
Напомним, ранее председатель парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев предлагал поднять минимальную пенсию в Украине до 4 700 гривен в 2026 году. Нардеп призвал провести пенсионную реформу, изменить "несправедливую формулу" начисления выплат и ликвидировать "клановые спецпенсии для отдельных каст" госслужащих.
Как высчитывают размер пенсии?
Размер пенсии зависит не только от страхового стажа. Формула для расчета включает также среднюю зарплату по Украине за 3 последних года и индивидуальный коэффициент зарплаты.
Поэтому несмотря на большой стаж, пенсию чаще всего "просаживает" низкая официальная зарплата. В формуле эти два фактора неравноценны: зарплата формирует базу, от которой считают выплату, а стаж лишь умножает ее на определенный процент.
Напомним, чтобы выйти на трудовую пенсию по достижению пенсионного возраста, в 2025 году нужно иметь не менее 32 лет легальной работы, то есть с официальным оформлением и уплатой страховых взносов. В 2026 году предел возрастет до 33 лет.