Не хватит даже на базовые потребности: какая будет минимальная пенсия с 1 января

С 1 января 2026 года минимальная пенсия в Украине вырастет, однако даже ее размер вряд ли покроет базовые потребности пенсионеров. Выплаты будут отличаться для тех, кто продолжает работать, и тех, кто уже завершил трудовую деятельность.

На сколько вырастет минимальная пенсия с 1 января?

Для работающих пенсионеров пенсионная выплата с 1 января составит 2 595 гривен, что на 234 гривны больше, чем в 2025 году, а неработающие будут получать 3 328 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на закон о Государственном бюджете на 2026 год.

Кроме этого, на выплату влияет продолжительность страхового стажа: мужчины должны иметь не менее 35 лет, женщины должны накопить 30 лет. За каждый год стажа сверх этого минимума пенсия возрастает на 1 %.

Если стажа меньше установленного, выплата рассчитывается пропорционально имеющемуся периоду работы.

Справочно: Размер минимальной пенсии напрямую зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных, который с 1 января 2026 года составляет 3 209 гривен.

При этом, кроме автоматической индексации, украинцы могут самостоятельно увеличить размер своей пенсии, продолжая работать после достижения пенсионного возраста или откладывая оформление выплат.

За каждый полный месяц отсрочки выплаты пенсии сумма может расти на 0,5 0 0 0,75 %, в зависимости от продолжительности отложенного периода.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию?

В 2026 году минимальные требования к стажу будут составлять: 33 года для выхода на пенсию в 60 лет, 23 года – в 63 года, 15 лет – в 65 лет. При отсутствии 15 лет стажа граждане смогут получить только государственную социальную помощь.

Справочно: Кроме продолжения работы, украинцы также могут увеличить свою пенсию через добровольную уплату страховых взносов для покупки стажа. Это особенно актуально для тех, кому не хватает необходимых лет страхового стажа для назначения полной пенсии по возрасту

Рост требований к страховому стажу продлится до 2028 года, когда для пенсии в 60 лет нужно будет иметь не менее 35 лет стажа.

