На скільки зросте мінімальна пенсія з 1 січня?

Для працюючих пенсіонерів пенсійна виплата з 1 січня становитиме 2 595 гривень, що на 234 гривні більше, ніж у 2025 році, а непрацюючі отримуватимуть 3 328 гривень, пише 24 Канал з посиланням на закон про Державний бюджет на 2026 рік.

Крім цього, на виплату впливає тривалість страхового стажу: чоловіки повинні мати щонайменше 35 років, жінки мають накопичити 30 років. За кожен рік стажу понад цей мінімум пенсія зростає на 1 %.

Якщо стажу менше встановленого, виплата розраховується пропорційно наявному періоду роботи.

Довідково: Розмір мінімальної пенсії напряму залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних, який з 1 січня 2026 року становить 3 209 гривень.

При цьому, окрім автоматичної індексації, українці можуть самостійно збільшити розмір своєї пенсії, продовжуючи працювати після досягнення пенсійного віку або відкладаючи оформлення виплат.

За кожен повний місяць відтермінування виплати пенсії сума може зростати на 0,5 0 0,75 %, залежно від тривалості відкладеного періоду.

Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію?

У 2026 році мінімальні вимоги до стажу становитимуть: 33 роки для виходу на пенсію у 60 років, 23 роки – у 63 роки, 15 років – у 65 років. За відсутності 15 років стажу громадяни зможуть отримати лише державну соціальну допомогу.

Довідково: Крім продовження роботи, українці також можуть збільшити свою пенсію через добровільну сплату страхових внесків для купівлі стажу. Це особливо актуально для тих, кому не вистачає необхідних років страхового стажу для призначення повної пенсії за віком

Зростання вимог до страхового стажу триватиме до 2028 року, коли для пенсії у 60 років потрібно буде мати не менше 35 років стажу.

